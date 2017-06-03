İpek ailesi çifte vurgun yapmış

FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından firari Akın İpek'in sahibi olduğu ve TMSF'ye devredilen Koza-İpek Holding soruşturmasında ortaya çıkarılan usulsüzlükler "bu kadar da olmaz" dedirtti. Savcılığın iddianamesini hazırladığı soruşturmaya konu şirketler üzerinden İpek ailesinin yolsuzluk yaparak çifte vurguna imza attığı ortaya çıkarıldı. Bilirkişilerin yaptıkları incelemede, ailenin günlük alışverişinin bile halka arz edilen şirket hisselerinin yüzde 40'lık bütçesinden karşılandığı saptandı. Ancak faturalandırma işleminin ise aileye ait yüzde 60'lık hisseden "şirket gideri" olarak gösterilerek vergiden düşürüldüğü tespit edildi. Ailenin günlük yiyecek, içecek, kıyafet gibi ihtiyaçlarının bile halka açık şirketlerin kasasından karşılandığı vurgulandı.



VERGİDEN KAÇIRMIŞLAR

Şirketler üzerinden yapılan çifte vurgunun muhasebe kayıtları, fatura, makbuz ve belgelerinin tespit edildiği ve bunların da iddianameye konulacağı öğrenildi. FETÖ'nün en büyük finans kaynakları arasında gösterilen Koza - İpek Holding'le ilgili soruşturmayı derinleştiren Savcı Musa Yücel'in talimatıyla şirketin yöneticileri ve çalışanlarına yönelik operasyonlar düzenlenmişti. FETÖ'nün 73 sanıklı çatı davasının firari sanıklarından Akın İpek İngiltere'ye kaçarken, kardeşi Cafer Tekin İpek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



20'SİNDE BYLOCK ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde şirket üzerine alınan hatların 20'sinde ByLock kullanıldığı tespit edilirken, tutuklu bulunan Cafer Tekin İpek'in kullandığı telefon hattında da örgütün yazışma programının olduğu ortaya çıkarılmıştı. Mahkemenin kararı üzerine 1 Eylül 2015'te Koza-İpek Holding bünyesindeki 18 şirkete "kayyum heyeti" atanmıştı.