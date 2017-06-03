Yeni havalimanı ile bilet fiyatları ucuzlayacak

Akçayoğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2017 Yıllık Zirvesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin coğrafik konumundan dolayı rekabet avantajına sahip olduğunu dile getiren Akçayoğlu, "Bu da Türkiye'yi taşıma, ulaşım anlamında çok rekabetçi kılıyor. Bunu enerji kesişim noktası olmaktan tutun ulaşımın diğer bütün alanlarına dahil edebiliriz"" dedi.

Havacılıkla ilgili olarak Türkiye'nin son 15 yılda büyük bir gelişme gösterdiğinin altını çizen Akçayoğlu, özellikle Ulaştırma Bakanlığının yürüttüğü 'herkes uçacak' programı ve açılan hava alanları sayesinde yolcu sayısının artış gösterdiğini ifade etti.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÜZERİMİZDE"

Türk Hava Yollarının (THY) Türk havacılığının büyümesine katkı sağladığına dikkati çeken Akçayoğlu, şunları söyledi:

"THY şu anda dünyada en fazla uçan havayolu olma konuma gelmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye'de havacılık endüstrisinde 3 ana ayaktan ikisi fazlasıyla var. Bunlar birincisi yolcu miktarı, ikincisi havayolu sayısı. Geriye kalan için gerekli olan altyapıydı. Biz İGA olarak Türkiye Cumhuriyeti modern tarihinin en büyük altyapı projesinin üstlenmiş bulunuyoruz. Bu projemizde bütün dünyanın gözü üzerimizde. Çünkü kapladığı alan ve kapasite itibarıyla şu an dünyanın en büyük havacılık merkezi olma durumunda."

Yeni havalimanının özellikle transfer yolcuya çok iyi hizmet vereceğini, yolcu konforunu en üst seviyeye çıkaracağını ve Türk havacılık endüstrisini çok daha rekabetçi hale getireceğini dile getiren Akçayoğlu, bu anlamda İGA olarak bu projeyi en hızlı şekilde yetiştirmenin hesaplarını yaptıklarını kaydetti.

"HAVALİMANI İNŞAATININ YÜZDE 52,5'İ TAMAMLANDI"

Akçayoğlu, Yeni havalimanının son durumuna ilişkin de bilgi verdi. Havalimanı inşaatının yüzde 52,5'inin tamamladığını aktaran Akçayoğlu, "İnşaat işlerinde bazen bütün parametreler sizin elinizde olamayabiliyor, hava şartları çok önemli. Çünkü fiziksel şartlarda, dışarıda iş yapıyorsunuz. Kış mevsimi çok zorlu geçti hatta bugünlerde bile yağmur yağıyor. Bunları daha fazla çalışarak bu kayıpları nasıl gideririz onların hesabını yapıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı içerisinde inşallah Türkiye'nin bu en büyük projesinin hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanının faaliyete geçmesinin ardından yaklaşık 75 milyon yolcu beklediklerini aktaran Akçayoğlu, "İlk faaliyette yaklaşık 75 milyon yolcu bekliyoruz. Atatürk Havalimanına gelen yolcu sayısı 63 milyondu. Şu anda trend de biraz dalgalanma olsa da malum sebeplerden dolayı biz bu geri dönüşün hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Havacılıkta her zaman kayıp da geri dönüş de çok hızlı oluyor." şeklinde konuştu.

"DÜNYA HAVACILIK SEKTÖRÜNE DE ÇOK BÜYÜK KATLI SAĞLAYACAK"

Yusuf Akçayoğlu, Yeni havalimanının küresel havacılık sektörüne katkısına dikkati çekerek, "İstanbul Yeni Havalimanı Türkiye'nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne de çok büyük bir katkı sağlayacak." dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun da havacılıkta Türkiye'yi bir merkez haline getirdiğini belirten Akçayoğlu, "Bu durum diğer ülke hava yollarının daha çok frekans almasını, daha çok slot (iniş-kalkış hakkı) almasını sağlayacak. Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Bizim slot sayımızda bir sorun olmayacağı için onların da kapasitelerini artırmada yardımcı olacağız. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız." dedi.

"GÜZEL TEPKİLER ALDIK"

Akçayoğlu, Yeni Havalimanına yönelik yurt dışından gelen tepkilere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Foruma dünya genelinde çağrılan 2 CEO'dan biri olduğunu aktaran Akçayoğlu, bunun dünya ulaşım sektörünün projeye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yeni havalimanına yönelik güzel tepkiler aldıklarını anlatan Akçayoğlu, "İnsanlar önce bu projenin tamamen devlet destekli bir proje olduğunu, devlet ihalesiyle, devlet parasıyla yapılan bir iş olduğunu düşünüyor ama biz onların "yap, işlet, devret" olduğunu söylediğimizde insanlar şaşırdı. Onlara güzel açıklamalarda bulunduk. Bu anlamda dünya kamuoyunu bilgilendirme anlamında çok faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum." İfadelerini kullandı.

BERLİN'DE FAALİYETE GEÇEMEYEN HAVALİMANI

Berlin'de yapımına 2006 yılında başlanan ve hala faaliyete geçmeyen Berlin Havalimanına ilişkin soruyu da yanıtlayan Akçayoğlu, şunları söyledi:

"Almanya mühendislik anlamında dünyanın en ileri ülkesidir. Ama bunların çalışma metodu, uyguladıkları model bence hatalı. Bu işlerin 'yap, işlet, devret' olması ve bir şemsiye altından yürütülmesi gerekiyor. Benim bildiğim Berlin Havalimanında bütün paketleri farklı müteahhitlere dağıttılar ve ondan sonra da bunların koordinasyonunda ve entegrasyonunda sorun yaşandı."