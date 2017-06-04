Demir İpek Yolu’nda ilk adım

Türkiye'nin Çin ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmesini sağlayacak Demir İpek Yolu kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı projesi bu yaz hizmete alınıyor. Türkiye kesiminde yaklaşık 79 kilometre uzunluğa sahip olacak olan hat toplam 600 milyon dolara mal olacak. Çin'den İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerine 45-62 gün olan yük taşıma süresi 12-15 güne düşecek. 2004'te yapımı kararlaştırılan BTK hattı tamamlandığında Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Pekin ve Londra arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacak. Türkmenistan'ı Türkmenbaşı Limanı, Kazakistan'ı da Aktau Limanı üzerinden tren ferileri ile Bakü'ye ulaştıracak. Projeyi SABAH'a değerlendiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bölgedeki demiryolu güzergâhının Kars'tan Bakü'ye kadar tek hat, Bakü'den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden Çin'e gidebilecek şekilde iki hat olacağını söyledi.



1 MİLYON YOLCU, 6.5 MİLYON TON

Arslan, hat üzerinde ciddi bir yük taşımacılığı potansiyeli bulunduğunu anlattı. Çin tarafından AB'ye gönderilen yüklerin Bakü-Kars-Tiflis hattından geçmesi durumunda dörtte biri kadar zamanın yeterli olacağını ifade eden Arslan, "Hat işletmeye açıldığında; 1 milyon yolcu, 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 2034'te ise 3 milyon yolcu, 17 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacak" ifadelerini kullandı.