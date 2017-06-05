Cezalara e-indirim

Çoğu vatandaş, cezadan geç haberdar olduğu için yüzde 25'lik indirim imkanını kaçırıyor, faiz yüküyle karşılaşıyor.

Yürürlüğe giren yeni yapılandırma yasası ile e-Tebligat uygulamasının kapsamı genişletildi. Maliye Bakanlığı, tüm cezaların e-Tebligat sisteminde görülmesi için kamu idareleri ile protokoller yapacak. Trafik ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları gibi idari para cezaları vatandaşa elektronik ortamda gönderilecek.

Takvim'in haberine göre, Gümrük İdaresi ile SGK'nın tebligatları da e-Tebligat sistemi üzerinden yapılacak. Böylece hem vatandaşlar hızlı ve güvenli şekilde tebligatlarını alabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri posta masrafından kurtulacak. Vatandaşın en fazla şikayeti, trafik cezalarından geliyor. Çoğu vatandaş, cezadan geç haberdar olduğu için yüzde 25'lik indirim imkanını kaçırıyor, faiz yüküyle karşılaşıyor. Yeni sistemle bu sıkıntı sona erecek.