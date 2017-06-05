Çocuk işçiliğine karşı 24 bin denetim yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk işçiliğine karşı "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı"yla topyekûn mücadeleye hazırlanıyor. Çocuk işçiliğine karşı hukuki düzenlemeler ve mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesinin yanı sıra Ulusal Program, eğitim, yoksulluğu giderici önlemler, sosyal koruma ve sosyal güvenlik ağının geliştirilmesini de kapsıyor.



SIKI DENETİM BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2016 yılı itibariyle 18 yaş altında çalışan sayısının, çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenler hariç 101 bin 650 olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, kayıtdışı çalıştırılan çocuk işçilerin tespitine yönelik ülke genelinde mücadele edildiğini söyledi. Bakanlığın verilerine göre, 2016 yılı içinde 9 bin 650 programlı, 14 bin 634 de program dışı olmak üzere 24 bin 284 denetim gerçekleştirildi.





95 İŞYERİNE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı" maddesine göre 95 işyeri hakkında idari para cezası uygulandı. Bakan Müezzinoğlu yapılan denetimlerde çocuk işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi hâlinde tutanağa alınan bu durumun gerekli işlemler yapılmak üzere Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine bildirildiğini kaydetti.



Düzenlemeye aykırı hareket edenlerin idari para cezasıyla cezalandırıldığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, çocuk işçiliğinin önlenmesi için yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi.