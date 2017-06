Ekonomi zirvesinden 10 kritik mesaj çıktı

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yeni döneme damgasını vuracak yeniliklerin her alanda kendini hissettirmesi kararlaştırıldı. Toplantıda her bakan alanıyla ilgili sunum yaparken, ekonomiye ilişkin yapılan tespitler ve verilen mesajlar şöyle:Türkiye büyümesini yukarı yönlü revize etmeye başladı. Öncü rakamlar hedefin aşılacağını ortaya koyuyor. Büyümeyi destekleyen adımlar sürecek. Büyüme, rekabet gücünü artıracak dış ticarete konu olan mallar üreten sektörlere ağırlık veren yatırımlar kaynaklı olacak.Enflasyonda en yüksek zirveler görüldü. Bunda kurun da etkisi oldu. Trend aşağıya doğru dönmeye başladı, yıl sonunda yüzde 8.5'ler seviyesine ulaşılacak. Kademeli düşüş sürecek. Gıda enflasyonundan kaynaklı artışın önlenmesi için tedbirler alınacak.Türkiye faizde kısır döngüye girmeyecek. Faiz düşme eğilimine girdi. Yüksek finansman maliyetlerinin aşağı çekilmesi yatırımların önünü açacak. Kamu bankalarının inisiyatifiyle mevduat faizleri de aşağı çekiliyor. Merkez Bankası, politika araçlarını kullanırken bağımsız karar almaya devam edecek. Ancak hükümetin genel ekonomik hedeflerini de gözetecek.Yerel yönetim ve bölgesel gelişme alanlarındaki reformlar tamamlanacak. Yapısal dönüşüm paketleri hızla uygulamaya geçecek. Kesintisiz reformlar ekonomiyi dış şoklara karşı dayanıklı kılacak.Özel sektörün önünü açmak için her türlü destek verilecek. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar liraya kadar bir kredi limiti verildi. Gerekirse bu da artırılacak. Küçük ve orta boy işletmeler güçlendirilecek. Kredi sağlanması konusundaki riskleri azaltacak finansal araçlar daha etkin hale getirilecek. Reel sektörü korumaya yönelik tedbirler sürecek.Kamu yatırım harcamalarında ekonomiye kısa sürede kazandırılacak niteliktekilere öncelik verilecek. Yatırım politikasında demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verilecek.Kamu borç yükümüz tarihi düşük seviyelerde. Mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği ile derinliği artırılacak.Bu yıl ihracatın büyümeye yüzde 1.5 seviyesinde katkı verdiği görülecek. Orta Vadeli Program hedefindeki 153 milyar dolarlık hedef çok daha yukarı taşınacak.Proje bazlı teşvik sistemi ile yatırımların toplamı 20 milyar liranın üzerine çıktı. Cazibe merkezleri programı rekor ön yatırım talebiyle başladı. Burada yatırım yapana arsa, para olmak üzere birçok destek veriliyor. Doğu'da terörün halk üzerinde ve ekonomide yaşattığı sıkıntıları gidermeye yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürecek.Ekonomiyi canlandırmak için alınan tedbirlerin bütçeye yansıması olumlu olacak. Mayıs ayı bütçe sonuçları 15 Haziran'da açıklanacak. Yapılandırma ile ilave 4 milyar gelir geldi. Bu da bütçe açığını aşağı çekecek önemli bir gelir kaynağı olacak.