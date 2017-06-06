Beyaz eşya satışları ÖTV indirimiyle 3 ayda 2 milyonu geçti

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan 4 beyaz eşya grubunda ocak ayında 481 bin civarında seyreden iç pazar satışları, ÖTV indiriminin devreye alınmasıyla şubatta 599 bini, martta 734 bini, nisanda da 712 bini geçti.

ÖTV indiriminden sonraki 3 aylık dönemde beyaz eşya satışları toplamda 2 milyon 46 bin 649 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde toplam üretim 6 milyon 675 bin 325 olarak kaydedilirken, ihraç edilen ürün sayısı da 4 milyon 123 bin 758 olarak ölçüldü.

İÇ PAZARDA EN ÇOK ÇAMAŞIR MAKİNESİ SATILDI

TÜRKBESD verilerine göre, ÖTV indiriminin geldiği ilk ay olan şubatta 4 ana ürün grubunda 1 milyon 914 bin 342 adet ürün üretildi. Söz konusu ürünlerin 599 bin 579'u iç pazara satılırken, bunlar içerisinde en fazla satış çamaşır makinesinde oldu.

Şubat, mart ve nisan ayında ise toplamda 556 bin 305 buzdolabı, 649 bin 299 çamaşır makinesi, 546 bin 440 bulaşık makinesi ve 294 bin 605 de fırın satılmış oldu.