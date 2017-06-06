Finansal holding olma şartı değişti! Bundan sonra...

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 16:12
Finansal holding olma şartı değişti! Bundan sonra...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal holding şirketlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

BDDK'nın, "Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi "Kredi kuruluşu niteliğindeki bağlı ortaklıklarından herhangi bir tanesinin son üç hesap dönemi sonu itibarıyla aktif toplamı ortalamasının tüm kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarına ait anılan dönemler itibarıyla aktif toplamı ortalamasına oranının yüzde 95 veya üstünde olmaması" şeklinde değiştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Finansal holding olma şartı değişti! Bundan sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz