İşte en büyük yatırımcılardan Katar'ın dünyadaki yeri

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler'in Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesi Türkiye-Katar ilişkilerini gündeme getirdi. Türkiye'de son yıllarda çoğu yatırımın arkasından Katarlılar çıkıyor. 2015 yılından itibaren Katarlıların Türkiye'de aldıkları kritik şirketler içinde ONB Finansbank, Abank, Digitürk, BMC ile Boyner'deki ortaklıklar geliyor

DÜNYADAKİ YATIRIMLARI

QIA yatırımlarını sürdürürken, diğer Katarlı yatırımcılar da boş durmuyor. Katar spor Yatırımları şirketinin 2011'de satın aldığı Fransız Paris Saint - Germain futbol kulübü bugüne kadar 4 şampiyonluk kazandı. Türkiye'de de yatırımı olan Mayhoola şirketi ise İtalyan giyim devi Valentino'yu 700 milyon euro'ya aldı. Katareski Başbakanı Hamad bin Jassim, İspanyol dev mağaza zinciri El Corte Ingles'in yüzde 10'unun sahibi oldu. Katar'ın büyük ilgi gösterdiği İngiltere'de 35 milyar dolarlık varlığı olduğu hesaplanıyor. Bu yatırımlar arasında Londra Heathrow havalimanının yüzde 20'si, British Airways'in sahibi IAG'nin yüzde 20'si, ünlü Harrods mağazası dikkat çekiyor.

ABD'deki yatırımlarını da 2020 yılına kadar 35 milyar dolara çekmeyi düşünen Katar, Oscar'lı Ucuz Roman (Pulp Fiction) filminin de yapımcısı olan Miramax stüdyoları ile Empire States binasının yüzde 10'unun sahibi. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülke, İspanyol Barcelona futbol kulübünün sponsorları arasında. Ülkenin tanınan yatırımları arasında televizyon kanalı El Cezire ve havayolu şirketi Qatar Airways de var.

TÜRKLER İNŞAAT YAPIYOR

Hürriyet'in haberine göre Türk firmalar Katar'da ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitlerinin Katar pazarına 2000 yılında adım attığını belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Katar'ın Türk inşaat şirketleri açısından önemli ve yüksek potansiyele sahip bir pazar olduğunu dile getirdi. 2017 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar Türk şirketlerin Katar'da toplam 14.2 milyar dolar tutarında 128 proje üstlendiğini belirten Yenigün, "Söz konusu projeler içinde STFA ve Yapı Merkezi'nin yabancı ortaklarıyla birlikte üstlendiği 4.4 milyar dolarlık Doha metrosu başta olmak üzere ağırlıklı olarak altyapı, ulaşım ve konaklama inşaatlarıdır" dedi. Katar, 2022 yılında Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak.

FUTBOLDA DÜNYA KUPASI YATIRIMI

Katar'ın Dünya Kupası ev sahipliği için yaklaşık 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı yapması bekleniyor. Dünya kupası için 8 stadyum kullanılacak, bunlardan 5 tanesi yeni yapılacak, 3 tanesi de yenilecek. Türk müteahhitler de bu projelerden pay alabilmek için son aylarda Katar'da fuarlara katılıyor. Hedef 2022'ye kadar 15-20 milyar dolarlık iş alabilmek. Türk şirketlerinin 170 milyar dolarlık yatırım portföyünden şimdiye kadar yaklaşık 7.5 milyar dolarlık iş aldığı belirtiliyor. Tek kalemde en büyük alınan iş ise Tekfen'in aldığı 2.3 milyar dolar yol inşaatı.

HEDEF İKİ KATINA ÇIKARMAK

Dünyada 335 milyar dolarlık yatırıma ulaşan Katarlıların Türkiye'deki yatırımlarının büyüklüğü yaklaşık 18 milyar doları buldu. 2016 yılında Türkiye'e Katar'a 421 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalat 271 milyon dolar oldu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) raporuna göre Türkiye'de en çok yatırım yapan ülkeler arasında Katar 7. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri ile sık sık bir araya geldi. Son olarak 2016 yılı sonunda Trabzon'da yapılan görüşmeler sırasında mali denetleme işbirliği, bilgi ve iletişim teknolojisi işbirliği, gümrük alanında işbirliği gibi pek çok alanda mutabakat zaptı imzalandı. 700 milyon dolar seviyesinde olan Katar'la ticaret hacminin iki katına çıkarılarak 1.5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.