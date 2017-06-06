Rus turist rekor kırdı! Tam yüzde 5 bin...

Rusya'daki Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yayınlanan rapora göre Rusya ile Türkiye arasında problemlerin giderilmesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısında rekor yaşandı.

YÜZDE 5 BİN 315 ARTIŞ

ATOR'un Mayıs ayı raporunda, "Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında mutlak rekor Rusya'nın. Sadece Mayıs ayında Antalya ve çevresini ziyaret eden Rus turist sayısı resmi verilere göre 505 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki verilerle kıyaslandığında yüzde 5 bin 315 artış anlamına geliyor. Başka rakamlarla ifade etmek gerekirse Mayıs ayında Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını ziyaret eden tüm yabancı turistlerden yüzde 48'lik kısmını Rus vatandaşları oluşturdu. Böylece önceki yıllarda Türkiye birincisi Almanya ancak yüzde 20 turist verebildi" dendi.

Rusya turizm sektörü 2017 Türkiye beklentileri kapsamında bu yıl 3-3,5 milyon Rus turistin Türkiye'ye seyahat edeceğini düşünüyor ancak 2013 rakamlarına ulaşılmayacağının altını çiziyor.