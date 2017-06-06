Sanayici sınavı geçti

OLDUK

KÂRIN

2016'daki olumsuzluklara rağmen, sanayinin üretimden satışları yüzde 8.8, faaliyet kârı ise yüzde 18.6 arttıÜç yıl art arda gerileyen ihracat 2016'da yüzde 3.1 artarak 55.1 milyar dolar oldu. 15 bin istihdam sağlandıDevreden KDV 6 milyar liraya çıktı. Sanayici, zor şartlara rağmen devlete 6 milyar lira borç verdiİSO Başkanı Bahçıvan, "Sanayici kâr, ihracat, üretim ve istihdamda sınavları geçti" dediFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, DEAŞ ve PKK'nın bombalı eylemleriyle birlikte yükselen jeopolitik riskler, kriz tetikçisi kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen, Türk sanayicisi 2016 yılında üretim, istihdam, ihracat ve kâr yaratmada sınıfı geçti. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), dün açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 araştırmasının sonuçlarına göre, üretimden satışlar yüzde 8.8 artarak 490 milyar lirayı geçti. Şirketlerin toplam faaliyet kârı yüzde 18.6 artışla 52.4 milyar TL'ye, faaliyet kârlılık oranı da yüzde 8.7'den 9.4'e yükseldi. 500 büyük kuruluşun üç yıldır üst üste gerileyen ihracatı, 2016'da yüzde 3.1 artışla 55.1 milyar dolar oldu.İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2016 yılında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, "Türk sanayisi, finansman zorluğu, kur dalgalanmaları, sosyal, siyasal, terör ve jeopolitik tüm olumsuzlukları barındıran bir yıl içinde, 'başarma' azim ve kararlılığını korudu. Sanayici hem kâr etme noktasında hem ihracatını artırmakta, hem üretimini sürdürmekte ve hem de yeni istihdam yaratmakta, ülkesine karşı temel sorumluluklarını kapsayan sınavların hepsinden başarıyla geçti" dedi.Sanayi kuruluşları, elde ettikleri 52 milyar liralık esas faaliyet kârının yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetti. Finansman giderleri 2016 yılında yüzde 3.6 artarak 29 milyar TL'ye yükseldi. Bahçıvan, "Finansman giderlerinin faaliyet kârı içindeki payı yüzde 63.4'ten 55.4'e indi. Dünyada bu oran ortalama yüzde 16" diye konuştu.Ar-Ge harcamaları yüzde 16.3'lük azalma ile 2.8 milyar liraya inerken, Ar-Ge konusunda sanayicilerin eleştirel bir pay çıkarması gerektiğini belirten Bahçıvan, "Ar-Ge yatırımlarına verilen destek ve teşviklere sanayici yeteri kadar yanıt veremedi" dedi. Bahçıvan, devreden KDV'nin yüzde 23.6 artarak 6 milyara çıktığına işaret ederek, "Sanayi finansmanda zorlanırken, devlete 6 milyar lira borç verdi" dedi. Türkiye'nin 500 büyük şirketinin istihdamı yüzde 2.2 ile yaklaşık 15 bin civarında arttı.Ençok sıçrayanlar listesinde 203 sıra birden yükselerek ikinci sıraya oturan Tersan Tersanecilik'in başarısının sırrı Norveçli balıkçılar oldu. 2008 küresel krizinde tüm diğer denizcilik firmaları gibi sıkıntıya düşen şirket kendi programını çizdi. Kimyasal ve kuru yük tankerlerindeki sıkıntı nedeniyle dış pazarlara gözünü diken Tersan Tersanecilik araştırmaları sonucunda Norveçli balıkçıların gemilerinin eski olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini tespit etti. 2008'de işe başlayan şirket 3'üncü yılın sonunda ilk balıkçı gemisinin kontratını yaptı. Şirket, Norveç'e ihraç edilen gemilerin yüzde 80'ini yapıyor. TMSF bünyesindeki Küçükbay Yağ ise 106'ncılıktan 102'nciliğe yükseldi."İSO-500 Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırması sonucunda ilk sırada yine Tüpraş yer alırken, Ford ikinci, Tofaş üçüncü oldu. Listeye 2016 yılında 48 yeni firma girdi. Bunlardan 27'si önceki yıl İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer aldı. 21 firma ise İSO 1000 dışından doğrudan 2016 yılı ilk 500 sıralamasına girdi. İlk 10'da 2015'e göre Tofaş beşincilikten üçüncülüğe yükselirken, İçtaş Çelik onunculuktan dokuzunculuğa, Toyota 15'incilikten altıncı sıraya yükseldi. Listenin ilk 50 şirketi, toplam 490 milyar liralık üretimden satışların 241 milyar lirasını gerçekleştirdi.