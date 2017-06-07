7 Haziran altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Dün, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki yükselişe paralel gün içinde 147,1 liraya kadar çıkan gram altın, bu seviyelerde tutunamasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 primle 146,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 145,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını da 977 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.296,3 dolar ile yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1.290-1.295 dar bandında dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi, ABD'de Başkan Donald Trump belirsizliği ve Katar krizi ile birlikte artan jeopolitik risklerin uluslararası piyasada altın fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Altının ons fiyatında kar satışlarının etkili olabileceğine dikkati çeken Memiş, teknik açıdan ons altında 1.270 ve 1.250 dolar seviyelerinin destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatında ise 147 lira direncinin dün test edildiğini hatırlatarak, "Dolar endeksinin düşük kalmaya devam etmesi ve beraberinde altının ons fiyatında gerileme yaşanması durumunda altının gram fiyatında 142 lira seviyeleri tekrar gündeme gelebilir." dedi.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: