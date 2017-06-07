AK Parti döneminde memur ve emekli maaşlarında rekor artış

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, kamu çalışanları ve emeklilere yapılan artışları anlattı.



ENFLASYON ZAMMI



2017 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 3 artış yapıldığını Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise yüzde 4 artış yapılacağını ifade eden Ağbal, "Ayrıca ilgili dönemlerde gerçekleşen TÜFE oranlarının söz konusu zammı oranlarının üzerinde gerçekleşmesi halinde aradaki fark enflasyon zammı olarak kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacaktır" dedi.

MEMUR MAAŞI YÜZDE 552,6 ARTTI



Maliye Bakanı, bu artışlar neticesinde 2002 Aralık-2017 Mayıs döneminde de kamu personelinin ve emeklilerinin mali ve sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar sağlandığını belirterek şöyle dedi:



"Bu dönemde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı yüzde 552,6 oranında artarak 2.558 TL'ye, ortalama memur maaşı ise yüzde 432,4 oranında artarak 3.077 TL'ye yükselmiştir. Söz konusu dönemde memur emekli aylığı yüzde 364,8 oranında artarak 1.750 TL'ye; SSK emekli aylığı yüzde 445,5 oranında artarak 1.402 TL'ye; Tarım Bağ-Kur emekli aylığı yüzde 1.416,7 oranında artarak 998 TL'ye ve Esnaf Bağ Kur Emekli aylığı ise yüzde 744,5 oranında artarak 1256 TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde TÜFE'deki artış ise yüzde 251,5 oranında gerçekleşmiştir.



"ENFLASYONUN OLDUKÇA ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"



Sonuç olarak kamu görevlilerinin ve emeklilerinin aylık ve ücretlerine ilişkin artışlar karşılaştırıldığında, aylık ve ücretlerdeki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği ve kamu görevlilerinin satın alma güçlerinin arttığı görülmektedir."



"TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE AĞUSTOS AYINDA BAŞLANACAK"



Bakan Ağbal, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarında yararlanacakları mali ve sosyal haklarının belirlenmesine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerine Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca Ağustos ayında başlanacağını açıkladı.



"MALİ VE SOSYAL HAKLARINA YÖNELİK OLARAK BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN MÜNFERİT HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"-



Maliye Bakanı, bunun dışında hakim ve savcılar dahil memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bunların emeklilerinin mali ve sosyal haklarına yönelik olarak bakanlığınca yürütülen münferit herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.