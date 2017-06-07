Bakan Işık'tan lere '' müjdesi

DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 7.6.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 11:07
Bakan Işık'tan gazilere 'katılım payı' müjdesi

İftar yemeğinde lere bir müjde de veren Bakan Işık, gazilerin kullandığı bazı ortez ve lere ödenen nın artık alınmayacağını açıkladı.

Bakan Işık'ın 15 Mart günü yaptığı rehabilitasyon merkezi ziyaretinde, lerin gündeme getirdiği sorunu çözüldü. Gazilere seslenen Işık, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde gazilerin faydalandığı fiyat listesinde düzenleme yapılarak, ödenen ilave ücretlerin kaldırıldığını söyledi.

Gazilerle beraber oturan Bakan Işık'a 15 Temmuz gazileri Piyade Uzman Çavuş Osman Gül ile Şükrü Mutlu da eşlik etti. Gazilerle samimi sohbetler yapan Bakan Işık, gazi çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

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Bakan Işık'tan gazilere 'katılım payı' müjdesi
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