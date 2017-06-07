Bakan Işık'tan gazilere 'katılım payı' müjdesi

Bakan Işık'ın 15 Mart günü yaptığı rehabilitasyon merkezi ziyaretinde, gazilerin gündeme getirdiği katılım payı sorunu çözüldü. Gazilere seslenen Işık, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde gazilerin faydalandığı fiyat listesinde düzenleme yapılarak, ödenen ilave ücretlerin kaldırıldığını söyledi.

Gazilerle beraber oturan Bakan Işık'a 15 Temmuz gazileri Piyade Uzman Çavuş Osman Gül ile Şükrü Mutlu da eşlik etti. Gazilerle samimi sohbetler yapan Bakan Işık, gazi çocuklarıyla da yakından ilgilendi.