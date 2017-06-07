Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı açıklaması

Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

ÖNÜMÜZDEKİ 1 AY İÇİNDE OLGUNLAŞTIRACAĞIZ

Başbakanlık'ta Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda, gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Paylaşma noktasında gelince, paylaşacağız. Önümüzdeki 1 ay içinde olgunlaştıracağız.

MUHALEFETİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Mevcut sistemde yüzde 85 mağdur var. Bizim amacımız mevcut sistemde mağduriyetten korumak. Muhalefete ne öneriyorsunuz diye sorduğumuzda "Mevcut haklardan geri gitmeyiz" diyor. Bu konuya muhalefet edenleri anlamak mümkün değil. Mağdurları görmüyorlar, görmek de istemiyorlar ama kendi sistemleri de yüzde 10-15'le yürüyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK

Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz.

MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MÜJDESİ

Memur anneler de yarı zamanlı çalışma için yönetmelik her an çıkabilir.

İŞSİZLİK İNŞALLAH TEK RAKAMLI HANELERE İNECEKTİR

1 milyon 190 bin 313 kişi 6 ayda iş sahibi oldu. Bunun 900 bin kadarı tamamen özel sektör tarafından istdihdam edildi. Özel sektöre teşekkür ediyoruz. İşsizliği inşallah tek haneli rakamlara indirmeyi başaracağız.

Ayrıntılar gelecek...