FETÖ işadamlarını böyle soymuş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) birçok işadamından zorla himmet topladığı kamuoyunda gündeme gelmişti. Bunun en son örneklerinden biri geçtiğimiz gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikâyet sonucu ortaya çıkarıldı. Erdal Çiftçi isimli işadamı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Çiftçi, şikâyet dilekçesinde 2014'te Kayıhan Yapı Şirketi'ne ait 'Tuzla Cordrealla' projesine hizmet verdiğini, 90 bin TL'lik alacağının ödenmeyerek FETÖ'ye himmet payı olarak ayrıldığını söyledi. Kayıhan Yapı Şirketi'nin kendisinden 90 bin TL'lik alacağını himmet olarak istediğini aktaran Çiftçi, kendisinin bu parayı veremeyeceğini söyledi.



HİMMET TRAFİĞİ MAİLDE

Bunun üzerine 90 bin TL'lik alacağından kesinti yapıldı. Çiftçi, şirketin sahibi Mahmut Erdem Kubilay, genel müdürü Tolga Bayserke, çalışanlar Yavuz Öztürk ve Cumhur Şahin ile himmet görüşmesini gerçekleştirdiklerini anlattı. Savcılık bunun üzerine söz konusu kişilerin hesaplarını incelemeye aldı. Tolga Bayserke'nin Nevzat Balta isimli şahsa 2 Haziran 2015'te gönderdiği bir mail soruşturma dosyasına girdi.



"ONLAR CEZA BİLECEK"

Mailde, 'Nevzat Bey, Lin Yapı, Kurhan Mermer ve Avrasyalı'dan ceza adı altında kestiğimiz tutarların birebir karşılıkları himmet olacak konuştuğumuz gibi. Sakın bu firmalara bir şey söyleme. Onlar ceza bilsin, biz ayarlayacağız. Karışık yap yani Lin Yapı'dan 90 bin TL kestik ya, bir seferde değil parça parça aktar, dikkat çekmesin" dediği tespit edildi.



FARKLI ŞİRKETTEN 230 BİN TL KESTİLER

Mailde adı geçen 'Avrasyalı' isminin Avrasyalı Teknik Hizmetler şirketi olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında bu şirketin sahibinin de mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Şirket yetkilisi Serkan Menevşe, 2014- 2015 yılları arasında Tuzla Cordella projesinde hizmet işi yaptığını, kendisinden kurban ve himmet talep ettiklerini kabul etmediğini, bunun üzerine parça parça 230 bin TL kesinti yaptıklarını ifade etti.



İHBAR DOĞRU ÇIKTI

Savcılık Kayıhan Yapı Şirketi'nin ortağı şüpheli Aydın Panayır'ın hesap hareketlerini inceleyerek ihbarın doğru olup olmadığını netleştirdi. İncelemelere göre Panayır'ın 2013'te hesabında sıfır bakiye bulunurken, 2014 yılında 272 bin TL'lik bakiyenin bulunduğunu tespit etti. Aydın Panayır'ın firari olduğu öğrenilirken, Tolga Bayserke'nin tutuklandığı öğrenildi. Olay ile ilgili fezleke, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun tarafından onaylanarak dava açılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.