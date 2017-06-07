Katar, Türkiye ve İran'dan gıda alımı için görüşmelere başladı

Katar gıda güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

TÜRKİYE VE İRAN'LA GÖRÜŞME

Reuters'a konuşan Katarlı bir yetkili, Katar Havayolları'nın kargosu ile gıda ve su tedarik etmek için Türkiye ve İran ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

DÖRT HAFTA YETECEK HUBUBAT VAR

Ülkedeki gıda stokunun durumunu da paylaşan yetkili, Katar'da dört hafta yetecek kadar hububat bulunduğunu söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'TAN ALIYORDU

Katar, diğer körfez ülkeleriyle yaşadığı krize kadar gıda ihtiyacının üçte birini Suudi Arabistan'dan yaptığı ithalatla karşılıyordu.