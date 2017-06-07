, ve 'dan alımı için görüşmelere başladı

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 7.6.2017 12:34 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 12:49
Katar, Türkiye ve İran'dan gıda alımı için görüşmelere başladı

Ortadoğu'daki son diplomatik krizin merkezindeki , ve su güvenliğini sağlamanın yollarını arıyor. Katar bunun için ve ile görüşmelere başladı

güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

TÜRKİYE VE İRAN'LA GÖRÜŞME

Reuters'a konuşan Katarlı bir yetkili, Katar Havayolları'nın kargosu ile gıda ve su tedarik etmek için ve ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

DÖRT HAFTA YETECEK HUBUBAT VAR

Ülkedeki gıda stokunun durumunu da paylaşan yetkili, Katar'da dört hafta yetecek kadar hububat bulunduğunu söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'TAN ALIYORDU

Katar, diğer körfez ülkeleriyle yaşadığı krize kadar gıda ihtiyacının üçte birini Suudi Arabistan'dan yaptığı ithalatla karşılıyordu.

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Katar, Türkiye ve İran'dan gıda alımı için görüşmelere başladı
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