Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alacak

Sağlık Bakanlığı, Şubat ayında, bu yıl alınacak sağlık personeli sayısının 46 bin 500 olduğunu açıklamıştı. Bakan Recep Akdağ, bunun 16 bin 500'ünün sağlık personeli, 13 bininin doktor ve 17 bininin de şirket personeli olacağını duyurmuştu. Açıklanan sağlık personeli istihdamının 4 bininin yerleştirmeleri yapıldı, yıl sonuna kadar 42 bin 500 sağlıkçı daha alınacak. Sağlık personeli; sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından istihdam edilecek.



6 BİN 747 HEMŞİRE



Alım süreci başlatılan 12 bin 500 sağlık personeli arasında en fazla kadro hemşirelere ayrıldı. Takvim'in haberine göre 6 bin 747 hemşire alınacak. Kadro sayısı fazla olan pozisyonlardan bir diğeri ise sağlık teknikeri olarak dikkat çekti. Önlisans mezunu bin 679 ilk ve acil yardım teknikeri alımı yapılacak. Bin 11 de ebe alımı olacak. 12 bin 500 personel alımı için bugün başlayan başvurular, 13 Haziran'a kadar sürecek.



NASIL BAŞVURULACAK?



KPSS-2017/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim-Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Adaylar tercihlerini, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.