TİM Başkanı Büyükekşi'den Katar'a destek

Katar, başlıca tedarikçileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yaptırımları nedeniyle ortaya çıkması olası gıda ve su sıkıntısını gidermek için Türkiye ve İran ile tedarik görüşmeleri yürüttüğünü bu sabah açıklamıştı.

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi Reuters'a yaptığı açıklamada, taleplerin insani ihtiyaçlar olduğuna da dikkat çekerek, "Bize talep henüz ulaşmadı. Tahminen yarın ulaşmış olur. Türkiye, ihracatçıları olarak bu talebi karşılamaya hazır" dedi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in de aralarında bulunduğu Arap ülkeleri, İran ve İslamcı grupları desteklediği suçlamasıyla Katar ile ilişkileri eşgüdümlü olarak Pazartesi günü kesti. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katar ile hava, deniz ve kara ulaşımını da kesmişti.

Katar coğrafi şartlarının büyük bölümü çöl olması nedeniyle çoğunluğu yabancı olan 2.6 milyon nüfusunun gıda ve su ihtiyacının neredeyse tamamını dışarıdan sağlıyor.