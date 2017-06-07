Yüzde 8 büyüme için 6 hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu
'nda Türkiye'nin ekonomik ve mali yapısı ile dünya ekonomisindeki gelişmeler de masaya yatırıldı. Türkiye ekonomisine sınıf atlatacak, "İşgücü piyasası, mikro-sektörel dönüşüm, finansal sistem, kamu yönetimi, kamu maliyesi, vergi" başlıklı 6 reform paketi için düğmeye basıldı. Yasal düzenlemeler hızla tamamlanarak Meclis'e gönderilecek. Bu reformların yaşama geçmesi ile beraber Türkiye ekonomisinin yüzde 8'lik büyüme
ye ulaşması hedefleniyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlar Kurulu'nda birer sunum yaptı. Toplantıda, Türkiye ve dünya ekonomisini zorlayacak muhtemel gelişmeler, ekonominin sağlam yapısının sürdürülmesine yönelik tedbirler değerlendirildi.
BÜYÜK FIRSATLAR
Bakanlar Kurulu'nda 2017'e ilişkin küresel ekonomiyle ilgili beklentilerin olumlu olduğu belirtilerek, bunun Türkiye için de büyük fırsatlar getirdiği vurgulandı. Türkiye'nin bu süreçte fırsatları en iyi şekilde kullanıp, riskleri de iyi yönetmesi gerektiği belirtilerek, fırsatlar ve riskler sıralandı.
KÜRESEL FIRSATLAR:
Büyüme oranlarında ılımlı toparlanma.
Küresel ticarette görece artış trendi.
Avrupa ekonomilerinde normalleşme.
Emtia ihracatçısı ülkelerde toparlanma.
Finansal piyasalarda oynaklığın azalması.
KÜRESEL RİSKLER:
ABD ekonomi politikalarında belirsizlik.
ABD-AB Merkez Bankaları faiz politikaları.
Yüksek borçluluk.
Küresel yatırımlardaki zayıf seyir.
Yapısal reformlarda gecikme.
AB/Brexit ve seçim belirsizlikleri.
Jeopolitik gerginlikler.