Cemil Ertem'den flaş Merkez Bankası yorumu

Katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında konuşan Ertem, "Politika faizinde yukarı yönlü bir değişiklik bankanın piyasa yönlendirmesini kırabılır, ben bunun olacağını düşünmüyorum" dedi.

OECD'nin Haziran ayı Ekonomik Görünüm raporunda TCMB'nin direk bir faiz artışı gerektiğini belirtmesini takip eden açıklamalarında Ertem, faizlerin sanayi için hala yüksek olduğunu da belirtti.

"BÜYÜME YÜZDE 5'İ BULABİLİR"

Ertem, bugün açıklanan sanayi üretimi verilerini de değerlendirerek, "Sanayi üretimindeki artışta ertelenen yatrımların devreye girmesi etkili oldu. Büyüme yüzde 5'i bulabilir" dedi.

Ertem, Katar krizinin ise yatırımlara bir etkisi olmasını beklemediğini açıkladı. Ertem, "Katar krizi nedeniyle yatırımların duracağını düşünmüyorum" dedi.

Ertem, daha önceki açıklamasında Ertem, TCMB para politikası için, "Geç likidite penceresi aracı hızlı patika değişimine imkan tanıyor. Şartlar değişirse para politikası gevşeyebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.