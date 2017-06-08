Karşılıksız çek oranı azaldı

2017'nin ilk dört ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 236 milyar lira olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, bu süre içinde karekodlu çeklerin; tutar olarak bankalara ibraz edilmiş toplam çeklerin içindeki payının ortalama yüzde 12,85, adet olarak ise yüzde 10,3 olduğunu ifade etti.

Bakan Tüfenkci, yılın ilk dört ayında parasal tutarı 6,3 milyar lira olan 170 bin adet karekodlu ve/veya karekodsuz çeke karşılıksız işlemi yapıldığını belirterek, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında, karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ise % 27 oranında azaldığını vurguladı.

Karekodlu çek piyasaya güven verdi

YÜZDE 50 FAYDA SAĞLADI

2017 yılı Nisan ayı itibariyle bankalara ibraz edilen karekodlu çeklerin toplam ibraz edilen çek içerisindeki karşılıksız çıkma oranının adet olarak yüzde 1.1 olduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, "Bankaya ibraz edilen her yüz karekodlu çekten yaklaşık 1'i karşılıksız çıkmıştır. Karekodsuz çeklerde ise bu oran yüzde 2,4'tür. Demek oluyor ki karekodlu çekler karşılıksız çekin önlenmesi anlamında yüzde 50'nin üzerinde fayda sağlamıştır." dedi.

KAREKODLU ÇEK SAYISI 9 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Bülent Tüfenkci, 2017 yılının Ocak ayından bugüne kadar bankalarca; toplam 228 bin 649 çek hesabı sahibine 346 bin 464 adet karekodlu çek ihtiva eden koçan verildiğini belirterek, bankalarca verilen ve şu anda çek hesabı sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısının 8 milyon 889 bin 618'e ulaştığını bildirdi.

Çek hesabı sahiplerinin elinde 1 Ocak 2017'den önce bankalarca çek hesabı sahiplerine verilen karekodsuz çek koçanlarının bulunabildiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, sistemden beklenen faydanın sağlanması için vatandaşların karekodsuz çek kabul etmemelerinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.