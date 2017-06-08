Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Haziran ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 992 milyon dolar artarak 87 milyar 963 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 86 milyar 971 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 34 milyon dolar yükselerek 17 milyar 961 milyon dolardan 17 milyar 995 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 104 milyar 932 milyon dolardan 105 milyar 958 milyon dolara yükseldi.