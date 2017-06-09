Boğaz’ın siluetini bozan yapıları yıkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır tartışılan ancak bir türlü önlem alınamayan Boğaz'ın siluetini bozan, imara aykırı yapılan rezidanslar ve diğer yapılarla ile ilgili tarihi talimat verdi: "Bu tip yapılara kesinlikle izin vermeyin, acımayın. Görüntüyü bozan yapıları yıkın." Geçtiğimiz günlerde yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda imarla ilgili konular da gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar uygulamaları ile ilgili ellerinden geleni yaptıklarını, İstanbul ve Boğaz'ın görüntüsünü bozan, imara aykırı yapıları yıktıklarını belirtti. Özhaseki, buna örnek olarak Reina ve Galatasaray Adası'nın bir bölümünün yıkılmasını gösterdi.Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imar konularına yaklaşımının ne olduğunu herkesin bildiğini de dikkat çekerek, "Benim bu konuyla ilgili başından beri görüşüm çok net" dedi. Özhaseki'nin bir süre önce imar uygulamaları ile ilgili yaptığı açıklamaları da hatırlatan Erdoğan'ın "İmar uygulamalarından şikâyet ediyorsunuz ama sizin hiç mi sorumluluğunuz yok. Bakanlık olarak gerekeni yapmalısınız" diye konuştu.Özhaseki, İstanbul'un, Boğaz'ın görüntüsünü bozan; imarı aykırı yapılmış bazı yerlerin isimlerini sayarak buraları da yıkmaya hazırlandıkları bilgisini paylaştı. Erdoğan da, "Biliyorum, çok yakından da bu işi bizzat takip ediyorum. Bu tip yapılara kesinlikle izin vermeyin. Acımayın. Silueti bozan, imara aykırı yapıları yıkın" diye konuştu. Özhaseki'nin yıkmaya hazırlandıklarını açıkladığı binalar arasında bazı rezidansların da olduğu öğrenildi.Erdoğan'ın, "İmara aykırı, silueti bozan yapılar ile ilgili tavrımı biliyorsunuz" sözleri bakanlara İstanbul tarihi yarımadayı hatırlattı. Erdoğan birkaç yıl önce yarımadanın siluetini bozan rezidanslar ile ilgili milletvekilleri ile yaptığı kapalı toplantıda, "Bunları yapan kişiyi tanırım. Tıraşlanmasını istedim, yapmadı. O günden beri kendisi ile konuşmuyorum" demişti.