Çikolata devi Mars İngiltere ve İrlanda'da bazı çikolataları geri çağırıyor!

ABD'li çikolata üreticisi Mars Incorporated, çikolata üreticisi Mars İngiltere ve İrlanda'da Galaxy'nin Teaser bars, Counters ve Minstrels ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Kararın bu ürünlerde ölümcül Salmonella bakterisi taşıma riski nedeniyle alındığı öğrenildi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan bir grup bakterinin adıdır. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyon ileri seviyede ishal, ateş, titreme, abdominal rahatsızlık ve kusmaya neden olur. Enfeksiyon, önlem alınmaması durumunda çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.