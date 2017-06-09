Motorine 8 kuruş indirim

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 9.6.2017 16:44 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 16:47
Motorine 8 kuruş indirim

Motorinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirime gidildi

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,40'ten 4,32 liraya, İzmir'de 4,44'ten 4,36 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresinde en son 1 Haziran'da 15 kuruşluk indirim yapılmıştı

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Motorine 8 kuruş indirim
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