Motorini indirimli alın

(PÜİS),bugün motorin fiyatlarındaindirim yapılmasınınbeklendiğini duyurdu.Genellikle akaryakıt fiyatlarındabeklenen değişiklikleri güniçinde duyuran PÜİS, bu seferindirim beklentisini bir günönceden (dün) açıklamış oldu.PÜİS'ten yapılan açıklamada,"8 Haziran'da indirimbeklenmiyor ancak 9 Hazirantarihinde motorin fiyatlarındaindirim bekleniyor" ifadeleri yeraldı. İndirimin gece yarısındamı, gün içinde mi yürürlüğegireceği merak konusu olurken;uzmanlar vatandaşları motorinalırken fiyata dikkat etmelerikonusunda uyardı. Uzmanlar,"Bugün indirim uygulamayagirmeden motorin almayın"dedi.