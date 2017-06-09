Motorini indirimli alın

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası
(PÜİS),
bugün motorin fiyatlarında
indirim yapılmasının
beklendiğini duyurdu.
Genellikle akaryakıt fiyatlarında
beklenen değişiklikleri gün
içinde duyuran PÜİS, bu sefer
indirim beklentisini bir gün
önceden (dün) açıklamış oldu.
PÜİS'ten yapılan açıklamada,
"8 Haziran'da indirim
beklenmiyor ancak 9 Haziran
tarihinde motorin fiyatlarında
indirim bekleniyor" ifadeleri yer
aldı. İndirimin gece yarısında
mı, gün içinde mi yürürlüğe
gireceği merak konusu olurken;
uzmanlar vatandaşları motorin
alırken fiyata dikkat etmeleri
konusunda uyardı. Uzmanlar,
"Bugün indirim uygulamaya
girmeden motorin almayın"
dedi.