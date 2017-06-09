Motorini indirimli alın

Giriş Tarihi: 9.6.2017
Motorini indirimli alın
PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bugün motorin fiyatlarında indirim yapılmasının beklendiğini duyurdu. Genellikle akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklikleri gün içinde duyuran PÜİS, bu sefer indirim beklentisini bir gün önceden (dün) açıklamış oldu. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "8 Haziran'da indirim beklenmiyor ancak 9 Haziran tarihinde motorin fiyatlarında indirim bekleniyor" ifadeleri yer aldı. İndirimin gece yarısında mı, gün içinde mi yürürlüğe gireceği merak konusu olurken; uzmanlar vatandaşları motorin alırken fiyata dikkat etmeleri konusunda uyardı. Uzmanlar, "Bugün indirim uygulamaya girmeden motorin almayın" dedi.
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Motorini indirimli alın
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