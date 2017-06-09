Sanayici tam gaz çalışıyor

Hükümetin aldığı kararların etkisiyle, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki daralmayı, son üç ayda yüzde 3.5 büyümeye çeviren, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 4'e yakın büyümesi beklenen Türkiye, ikinci çeyreğe de beklentilerin üstünde güçlü bir başlangıç yaptı. Sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 ile 20 ayın en güçlü artışını kaydetti. Artışın 1.5 puanı otomotiv, 2.1 puanı ise diğer ulaşım araçlarından geldi. Nisan verisi, sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 1.8'lik ve mart ayındaki yüzde 2.8'lik artış ile kıyaslandığında büyümedeki ivmelenmenin de ikinci çeyrekte kuvvetli olacağını teyit ediyor.