Türkiye'nin ihracat şampiyonu Ford!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan İlk 1000 İhracatçı Firma-2016 araştırmasına göre, en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirvenin sahibi 3,9 milyar dolar ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. oldu. İkinci 3,1 milyar dolar ile Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş., üçüncü 2,8 milyar dolar ile Oyak-Renault Otomobil Fab. A.Ş. oldu.

İSTANBUL LİDER OLDU!

Firmaların geçen yıl toplam ihracat rakamı yüzde 1,13 azalarak 81,4 milyar dolar olurken, otomotiv sektörü yüzde 27,2 pay ile lider, İstanbul ise 434 firma ile iller bazında birinci oldu.

2016 YILI İHRACATININ İLK 10 FİRMASI



Ford Otomotiv 3 milyar 958 milyon dolar

Tofaş Türk Otomobil 3 milyar 189 milyon dolar

Oyak-Renault Otomobil 2 milyar 834 milyon dolar

Kibar Dış Ticaret 2 milyar 457 milyon dolar

Türkiye Petrol Rafineleri 2 milyar 100 milyon dolar

Vestel Ticaret 2 milyar dolar

Toyota Otomotiv 1 milyar 800 milyon dolar

Arçelik 1 milyar 776 milyon dolar

Bosch 1 milyar 66 milyon dolar

TGS Dış Ticaret 1 milyar 13 milyon dolar

Ayrıntılar geliyor...