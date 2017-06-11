Gazda fiyatı düşürecek adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğalgaz ulaşmayan il ve ilçe kalmaması hedefi kapsamında önemli bir adım attı. Dağıtım hattına uzaklık ve coğrafi koşullar gibi sebeplerle boru gazının ulaşamadığı ilçelerle ilgili bir ilk gerçekleşecek. Önümüzdeki 3 yıl içinde gaz arzı sağlanması hedeflenen 222 ilçe ve beldenin bir bölümüne doğalgaz CNG ve LNG ile ulaştırılacak. İlk uygulama Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilirken, bakanlık bu şekilde maliyetleri de indirmeyi planlıyor. Bu da tarifelere indirim olarak yansıyacak.



İLK UYGULAMA BAŞLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğalgaz ulaştırılamayan bazı bölgelerin belli koşullar altında sıkılaştırılmış gaz (CNG) veya sıvılaştırılmış gaz (LNG) ile beslenebilmesine imkân tanıyan kararı aldı. Bu kapsamda, Enerya Erzincan şirketi tesis yatırımlarını gerçekleştirerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine gaz arzını CNG yöntemi ile yapmaya başladı. Sistemle şebekeden alınan doğalgaz CNG tüplerine aktarılırken bu yöntem ile doldurulan treylerler, çekici vasıtasıyla Üzümlü ve Bayırbağ bölgeleri için ortak oluşturulan şebekenin uygun bir noktasında kurulan boşaltma istasyonuna taşınıyor. Boşaltma istasyonuna gelen gazın basıncı 250 bar seviyesinden şebeke basıncına düşürülerek bir ölçüm istasyonu vasıtası ile şehir şebekesine veriliyor. Üzümlü ilçesinde kullanılan sistem CNG'nin Türkiye'deki ilk uygulaması olması özelliğini taşıyor.



20 İLÇE KAPSAMA GİRECEK

EPDK bu kapsamda BOTAŞ ile görüşmeler gerçekleştirerek, gaz arzının CNG veya LNG ile yapılacağı ilçe sayısını artırmayı kararlaştırdı. Bu kapsamda, 222 ilçe ve beldenin mevcut iletim hattına olan uzaklığı ve nüfus potansiyelinin düşüklüğü sebebiyle ilk etapta 15 veya 20'sine doğalgaz arzı bu şekilde gerçekleştirilecek. EPDK'nın belirlediği usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan hizmet alımları bu kapsama girmeyecek. Düzenlemeyle, şu anda boru gazı ile arz sağlanan bölgelerde oluşabilecek mücbir sebeplerde arz güvenliğinin korunması amacıyla geçici olarak CNG veya LNG yöntemi kullanımına da imkân geldi.



GECİKMEDE DE LNG

Düzenlemeye göre, doğalgaz dağıtım kapsamında olan bir ilde iletim hattı imalatında gecikme yaşanırsa geçici olarak CNG veya LNG yöntemi kullanılabilecek. CNG veya LNG ile beslenen bölgede yapılacak bağlantı taleplerine, arz güvenliği ve kapasite yeterliliğinin korunması amacıyla sınırlama getirildi.