E-ticarette kriz var algısı yaratılıyor

Çiğdemli konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

GÜNDE 1 MİLYON LİRA CİRO YAPAN SİTELER VAR

"Son dönemde kapanan e-ticaret sitelerinden sonra basında 'e-ticaretin zora girdiği' yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Sonuçta bu bir ticaret, dükkan açmak da dükkan kapatmak da normal. Tüm dünyada yeni siteler açılıyor, bazıları da yanlış pazarlama stratejileri nedeniyle kapanıyor. Türkiye'de de durum farkı değil. Açılan her 100 e-ticaret sitesinden yaklaşık yüzde 20'si kapanıyor. Bunun nedeni operasyonel hatalar, yanlış hedef kitle seçimleri ve kişi veya kurumların açtıkları ticarethanenin üzerinde durmaması, ilgilenmemesi diyebiliriz. Türkiye'de son dönemde yansıtılanın aksine e-ticaret siteleri ciddi atılımlar yapıyor. Sadece Ticimax'in müşteri portföyü 2015 yılında 380 milyon liralık bir satış hacmine sahipti. 2016'da bu 605 milyona yükseldi. 2017'nin ilk çeyreğinde ise satış rakamları 600 milyonu geçti. Yıl sonuna kadar 1 milyar lirayı geçeceğini öngörüyoruz. E-ticaret inanılmaz bir hızla büyüyor. Her yıl yüzde 100-150 büyüyen e-ticaret siteleri var. Bunlardan bazıları günde 1 milyon liraya yakın ciro yapıyor. Perakendede görmediğiniz günde 400 bin liralık ciro elde eden giyim siteleri de var, günde 70 bin liralık ayakkabı satan da. Son E-ticaret Pazar Büyüklüğü raporlarına göre Türkiye'de son yılda pazar yüzde 25 büyümüş. Bu ciddi bir büyüme rakamı.

MAHKEMELER 24 SAATTE KAPATMA KARARI ÇIKARIYOR

E-ticaret sektörünü kasıtlı olarak karalamak isteyen bazı odaklar internette 'sahte ürün gönderimi' gibi gerçeği yansıtmayan fotoğraflar paylaşıyorlar. Bunu yapan kişilerin genellikle amacı, karalamak istediği markadan paylaşımını silmesi karşılığında bir ücret talep etmektir. Yanlışlıklar elbet olabilir, sonuçta gönderi operasyonlarını insan yapıyor. Ama bir yanlışlık olduğunda da anında müdahale ediliyor. Eskiden 3 bin liralık ürünü 300 liraya alıp beklediği ürün yerine sahte bir ürünle karşılaşan mağdur müşteriler vardı. Şimdi müşteriler de akıllandı. Zaten kullanıcının şuna da bakması gerekiyor, evet internetten alışveriş daha ucuz olabilir ancak markası, barkodu belli olan bir ürünün asıl fiyatının yüzde 10'una satılması da mümkün değil. Ayrıca bu tarz sitelerle karşılaşmak bugün pek mümkün değil. Devletimizin aldığı önlemlerle mahkemelerimiz bu konuda artık çok hızlı hareket ediyor, 24 saat içinde sahte ürün satışı yapan, suç işleyen dolandırıcı sitelere kapatılma kararı veriliyor. Sahte ürün satışı yapan sitelere yaşam hakkı kesinlikle verilmiyor.

MARKAFONİ HEDEF KİTLE DEĞİŞTİRMEK İSTEMİŞTİ

Son dönemde kapatılma kararıyla dikkat çeken Markafoni'de yaşanan kriz asla ülke ekonomisiyle veya sektörel bir performans düşüklüğü nedeniyle değildir. Markafoni 2 yıl önce radikal bir şekilde hedef kitle değiştirme kararı almıştı. Operasyonel başarısızlık bana göre bununla alakalıdır. Yani bir öngörü hatası yapılmıştı ve bu durum tamamen Markafoni'ye has bir durumdur, genelleme yapılabilecek bir durum değildir."