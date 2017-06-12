Gümrük Birliği’nde 10 tarihi başlık

Türkiye, Avrupa ile Gümrük Birliği'ni (GB) güncellemek için yarın masaya oturuyor. Brüksel'de yapılacak toplantı öncesi kapsamlı bir hazırlık yapan Ankara, 10 önemli başlıkta GB kartlarını açacak. Türkiye, kamu alımları alanında sağlanacak açılımlarla Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen ihalelere engel olmadan erişim sağlanmasını hedefliyor. Böylece Türkiye 422 milyar euro büyüklüğündeki kamu alımları pazarına tercihli giriş imkânı elde edecek. Türkiye'nin AB ile 21 yıl önce imzalanan GB anlaşmasının yeniden düzenlenmesi hazırladığı dosyada masaya koyacağı tarihi başlıklar şöyle:İşlenmiş tarım ürünlerinin yanı sıra temel tarım ürünlerinde de karşılıklı olarak pazarlara giriş imkânları güçlendirilsin. Mevcut tarım tavizlerinin genişletilmesi, bunun tarımsal reformlarla desteklenmesi hedefleniyor. Tarımda rekabetçiliği artıracak, tarımsal hassasiyetlerin azaltılması STA potansiyelini artıracak. Tarım ürünleri ticaretindeki teknik engeller giderilecek.E-ticaretin de dahil olduğu hizmetlerin GB'ye dâhil edilmesiyle hizmet sunucularının AB'nin hizmet pazarına girişte karşılaştığı engeller bertaraf edilecek. Hizmet sunumu alanında gerçekleştirilecek açılmalar Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımları da büyük ölçüde artıracak.Kamu alımları alanında sağlanacak açılımlar ile Türkiye AB üye ülkelerinde gerçekleştirilen ihalelere bir kısıtlama ve engel olmadan tam erişim sağlanması hedefleniyor. Böylece 422.8 milyar euro büyüklüğündeki AB kamu alımları pazarına tercihli giriş imkânı elde edecek.Toplantıda AB'nin GB işleyişiyle ilgili dayanışma ve karar alma süreçlerinde Türkiye'nin etkin rol alması tartışılacak.AB'nin gelecekte akdedeceği STA'ların eşzamanlı sonuçlandırılması için zemin oluşturulacak.AB ile aramızdaki karayolu kotaları gibi ihracatçılara ek maliyet oluşturan engeller kaldırılarak, ihraç ürünlerinin AB pazarına en uygun yollarla taşınması sağlanabilecek.Süt ürünlerindeki kısıtlamalar bitsin. Hayvan, bitki sağlığında yapılacak düzenlemelerle bu alanda karşılaşılan ikili sorunların daha kolay aşılması sağlanacak.Türkiye'nin STA ağını daha da genişletecek, ihracatçılara yeni pazar imkânı sunacak. İhracatçılarımıza yeni pazar imkânı açılsın.Sanayi ürünlerin de kamu alımları gibi alanlarda karşılıklı olarak dava avantajlı pazara giriş imkânı elde edilecek.Tercihli ticari-ekonomik ilişkiler güçlendirilsin. Bu durum AB menşeli firmaların Türkiye'deki yatırımlarının da önü açılır.Tarım (işlenmiş, temel tarım ürünlerinde) tavizleri karşılıklı geliştirilsin.Tercihli ticaret e-ticaret, hizmetler sektörünü kapsasın.Kamu alımlarında karşılıklı pazara giriş imkânı sağlansın.Türkiye'ye karar alma süreçlerinde etkin rol verilsin.İmzalanacak STA'lar ülkemizde eş zamanlı sonuçlandırılsın.Kara yolu kotaları gibi ek maliyetler, engeller kaldırılsın.Hayvan-bitki sağlığında ikili sorunlar, teknik engeller giderilsin.422 milyar euroluk AB kamu alımları pazarına tercihli giriş imkânı sağlansın.GB'nin işleyişi iyileştirilsin, ihracatçılarımıza yeni pazar imkânı açılsın.Sanayi mallarına karşılıklı avantajlı pazara giriş imkânı sağlansın.