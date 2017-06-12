Kerem Alkin: Özel sektör yatırımlarının canlanması halinde, yüzde 6'lık büyümeyi dahi görebiliriz

İşte Alkin'in Sabah.com.tr için yaptığı değerlendirmeden önemli satır başları;

SANAYİ ÇARKLARI ÜRETİME İŞARET ETTİ

Tarımın geçen yıl negatif bir tablo ortaya koymuşken, bu yıl pozitif bir performans yakalamış olması, sanayinin çarklarının üretime işaret etmesi, hizmetler sektörünün geçen yıla göre ürettiği katma değeri 2.5 katına çıkarması, inşaat sektörünün yoluna devam etmesi, yüzde 5 büyümenin gerekçelerini oluşturdu.

İHRACATIN ETKİSİ BÜYÜK

Net ihracatın uzun zamandır ilk kez büyümeye katkı sağlamış olması da yüzde 5'lik büyümede etkili oldu. Özel sektör yatırımlarının da canlanması halinde, yüzde 6'lık büyümeyi dahi görebiliriz. 249 şehidimiz, 2193 yaralımız, 15 Temmuz gecesi,Türkiye'nin demokrasisi ve geleceği için tarihi, destansı bir fedakârlıkta bulundu.

FETÖ'YE KARŞI VERİLEN MÜCADELE SAYESİNDE...

Türk iş dünyası bugün hâlâ ayaktaysa, ekonominin çarkları dönüyorsa, FETÖ hain darbe girişimine karşı verilen bu tarihi mücadele sayesinde olduğu unutulmamalı. Ekonomik verilerle uğraşırken, hepimizin omuzlarında tarihi bir sorumluluk olduğunu unutmayalım.

Reel sektöre verilen destekleri çarçur etmeyelim ve demokrasi için yatırımlara hızla devam edelim.