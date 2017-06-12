Samurayların ihracat atağı

Yılın ilk beş ayında otomotiv sektörünün ihracatı adet bazında yüzde 32 artarak 598 bin adete yükseldi. Otomobil ihracatındaki artış ise yüzde 54 oldu. Beş ayda 425 bin adet otomobil ihraç edildi. Ocak-mayıs döneminde ihracatını en fazla Japon markalar artırdı. Toyota'nın ihracatı yüzde 315 gibi rekor seviyede artarak 26 bin 335 adede, 109 bin 310 adete çıktı. Toyota, 2016 sonunda 109 bin 184 adet olan toplam ihracatını, ilk beş ayda geçti. Toyota'nın ihracatındaki artış yeni SUV modeli C-HR'ın dünyada gördüğü talepten kaynaklanıyor.



97 ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

350 milyon euroluk yatırımla Sakarya Toyota tesislerinde üretilen C-HR, Japonya, Amerika, Kanada ve Tayvan'ın da aralarında bulunduğu 54 ülkeye ihraç ediliyor. Toyota Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke sayısı yeni pazarlarla birlikte 52'den 97'ye çıktı. 2017'de 280 bin araç üretimi planlayan Toyota Türkiye'nin ihracat hedefi ise 235 bin adet.



YÜZDE 278 ARTTI

İhracatı en çok artan ikinci firma ise Japon Honda oldu. Honda Türkiye'nin ihracatı yenilenen Civic Sedan'la birlikte yüzde 278 gibi yüksek oranda arttı. Şirketin ihracatı 965 adede 3 bin 656 adete yükseldi. Honda, 2016'da toplam 2 bin 914 adet ihracat gerçekleştirdi. Honda Türkiye, 10'uncu nesil Civic Sedan üretimi için 123 milyon TL yatırım yaptı. Şekerpınar fabrikasında üretilen Civic Sedan, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Oyak Renault, 132 bin 928 adetle ocakmayıs döneminde en fazla ihracat yapan firma oldu. Oyak Renault'nun ihracatı yüzde 19.1 arttı. Firma, 2016'da 270 bin 88 adet ihracat gerçekleştirdi. 2016'da 279 bin 444 adet araçla ihracat lideri olan Tofaş, bu yılın ilk beş ayında 129 bin 345 adet ihracat yaptı. İhracatı yüzde 20.7 artan Tofaş, geçen yılın aynı döneminde 107 bin 127 adet ihracat gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın ocakmayıs döneminde ihracatı yüzde 12.8 artışla 126 bin 712 adede çıktı. Ford Otosan'ın 2016 sonu itibariyla ihracatı 256 bin 706 adet olarak gerçekleşti. Hyundai Assan'ın beş aydaki ihracatı 89 bin 751 adet oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 89 bin 930 adet olarak gerçekleşti. 2016 sonundaki ihracat ise 207 bin 234 adet oldu.



AVRUPA VE JAPONYA'DA YOK SATIYOR

Toyota, C-HR modeli Avrupa ve Japonya'da büyük talep görüyor. 2017'de Avrupa'da 100-110 bin adet C-HR satışı hedefleniyor. Toyota, Avrupa'daki talebi karşılamak için üretimi artırmanın yollarını arıyor. C-HR, Japonların da gözdesi oldu. Yılın ilk çeyreğinde 38 bin adet satan C-HR pazarda en çok satan modeller arasında üçüncü sırada yer aldı.