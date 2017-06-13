Doğalgaz hat olmayan yerlere LNG veya CNG olarak gidecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin LNG veya CNG ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı düzenleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

LNG VEYA CNG YÖNTEMİ İLE...

Buna göre doğalgaz dağıtım şirketleri, dağıtım bölgesi kapsamında olup iletim şebekesinin ulaşmadığı veya dağıtım şebekesi ile bir bütün oluşturacak şekilde şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde, kurul tarafından uygun bulunması durumunda, LNG veya CNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesi inşa ederek dağıtım faaliyetinde bulunabilecekler.

Ayrıca, şirketler iletim veya dağıtım sisteminden aldıkları gazı sıkılaştırarak veya sıvılaştırarak elde edecekleri CNG veya LNG'yi özel vasıtalarla taşıma faaliyeti de yürütebilecekler.

HİZMET AKSAMASINDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILACAK

Söz konusu LNG ve CNG ile besleme yöntemi, herhangi bir şehre doğalgaz arzı sağlamak amacıyla planlanan veya yapımına başlanan doğalgaz hatlarının gecikmesi durumuyla var olan iletimin mücbir sebeplerle aksaması halinde de uygulanabilecek.

Öte yandan EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, izinsiz tüplü LPG ikmali yapan bir akaryakıt şirketine 442 bin 596 para cezası kesilerek, LPG dağıtıcı lisansı iptal edildi.