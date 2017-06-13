KOBİ’den 150 bin istihdam

30 yıl öncesine kadar sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ihracatçı KOBİ sayısı bugün 100 bin sınırına dayandı. KOBİ'ler Ar-Ge'den yatırıma kadar hemen her alanda gücünü ispatladı. İstihdamdaki güçleri ise yüzde 85'lere ulaştı. Son büyüme rakamları da KOBİ'lerin reel sektördeki ağırlığını ortaya koydu. Kalkınma Bakanlığı'na bağlı yatırım ajanslarınca hazırlanan raporlara göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmaların yüzde 53'ü 2017'de mevcut işletmesine yatırım gerçekleştirdi. Geçen yıl bu rakam yüzde 38 olmuştu.



% 18'İ SIFIRDAN YATIRIM YAPTI

Yine KOBİ'lerin yüzde 18'i de 2017'ye sıfırdan yatırım projeleri ile girdi. Bu süreçte yatırım ajansları da 85 bin firmayı dolaylı ve doğrudan yatırımlarla destekledi. Özellikle Marmara ve İç Anadolu'daki KOBİ'ler yeni yatırımların adresi oldu. Araştırma sonuçlarında ilgi çeken bir diğer nokta ise geçen yıllarda göze çarpan hizmet sektörüne yönelik yatırımların yeniden imalat sanayisine kayması oldu. "2018'de hangi alana yatırım düşünüyorsunuz" sorusunda "üretim" cevabını verenlerin oranı 7 puan artarak yüzde 29'a ulaştı. Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5.3 arttı. Ar-Ge destekleri ve son çıkan stratejik yatırım teşviki KOBİ'lerde yeni bir dönüşüm dalgası başlattı. Katma değeri yüksek sektörlerde yatırımlarını artıran KOBİ'lere uluslararası devler de ortak olmaya başladı. İlaç, otomotiv ve ağır sanayi KOBİ'lerin yeni yatırım alanları oldu.



285 BİN ŞİR KET KREDİ ALDI

Hükümetin, KOBİ'lerin, ihracatçı firmaların canlılığını korumak, kur dalgalanmasından etkilenen şirketlerin üretimlerine katkı için yaşama geçirdiği devlet garantili krediye başvuruda talep patlaması yaşandı. Kredi Garanti Fonu'ndan son 6 ayda yararlanan işletmelerin sayısı 285 bin 500'e ulaştı. Oluşturulan kredi hacmi ise 100 milyar lirayı aştı 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı'nın yıldızı da KOBİ'ler oldu. Bu bölgelere KOBİ'lerden 25 milyar liralık yatırım için müracaat geldi. 150 binin üzerinde istihdam sağlandı.



TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ KOBİ 'LER YAPTI

KOBİ'ler 2010-2017 arasında Avrupa'da sağlıktan otomotive kimyadan gıdaya 11 binden fazla firma satın aldı. Bu yolla milyarlarca dolarlık teknoloji transferi sağlandı, istihdam arttı. Türk firmalarının gerçekleştirdiği satın almalar sayesinde Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye ciddi bir teknoloji transferi sağlandı. Firmalar zor durumdaki fabrikaların altyapısını know-how ve patentleri ile birlikte Türkiye'ye taşıdı.