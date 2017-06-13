SGK'dan açıklama! Yüzde 50 indirim...

Gaziantep Ticaret Odasında mükellefler ile gerçekleştirilen toplantıya Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz'ün yanı sıra Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun ve kamu kurum müdürleri katıldı.



Sigorta Primleri Genel Müdürü Açıkgöz, çok sayıda sigortalı işçi çalıştıran işveren ve sanayicilerin bu teşviklerden ciddi manada istifade ettiğini belirterek, "Özellikle 2016 yılında işverenlerimize yönelik sadece bu yapılandırma değil bunun dışında bir takım indirimler ve ertelemeler de geldi" ifadelerini kullandı. Açıkgöz, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ilişkin primlerin yılın son üç ayına ertelendiğini belirterek, "Malumunuz yapılan bir düzenleme ile artık bütün farklı kategorilerde olan ödenen primler tek bir kategoriye indi ve 53 lira 33 kuruş üzerinden birleştirmiş oldu.



Eski borçları da 53 lira üzerinden güncelledik ve yaklaşık bir yıl süre verdik. Üstelik gecikme cezası faizi ya da vade farkı almaksızın gerçekleştirdik" dedi. İdari para cezalarında ise yine bir önceki düzenlemede olduğu gibi yüzde 50 indirim olduğunu müjdeleyen Açıkgöz, "Sadece burada bir farkımız var, diğer primlerde asıllarına indirim yapmazken idari para cezalarına yüzde 50 indirim var" şeklinde konuştu.