, 'u yasakladı

REUTERS

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 11:01
Suudi Arabistan, Bein Sports'u yasakladı

Son günlerde 'a uygulanan ablukadan nasibi alan son kurum oldu. , Bein Sports kanalının alıcı cihazlarının ithalatını yasaklarken, kanala üyeliklerin satışlarını ve üyelik yenilemelerini de durdurdu.

devlet haber ajansında yer alan bir habere göre ülkenin Görsel-İşitsel Medya Genel Kurulu, "vatandaşlar ve ülkede yaşayanlar için duyduğu endişeden dolayı" harekete geçtiğini açıklarken, daha fazla detay verilmedi.

, devleti tarafından fonlanan Al Jazeera televizyonunun bir yan ürünü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve Yemen terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar ile bu ay başında ilişkilerini keserek, Basra Körfezi'ne kıyısı olan petrol üreticisi Arap ülkeleri arasında son yılların en sert geriliminin yaşandığını ortaya koydu.

Suudi yetkililer, şu an var olan kanal üyeliklerinin bu karardan etkilenmeyeceğini açıkladılar.

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Suudi Arabistan, Bein Sports'u yasakladı
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