Tavan fiyattan taviz yok

Tavan fiyat uygulaması nedeniyle her fırsatta zarar ettiklerini açıklayan ve özellikle hasarlı aracı olan vatandaşı sigorta yapmayan şirketlerle ilgili Hazine geri adım atmayacak. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy ile görüştüklerini belirten Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, "Tavan fiyat uygulamasıyla ilgili asla taviz verilmeyecek. Kanun yıl sonuna kadar geçerli olsa da bu sürekli hale getirilecek. Görüşmemizde net olarak genel müdür bunu dile getirdi. Havuz modelinin ise hasarlı araçlar için uygulanması planlanıyor" dedi. Şirketlerin ortaya çıkan yüksek maliyetleri için de trafik sigortasına ayrılan karşılık oranlarının hafifletilmesi gibi bir model üzerinde durulduğunun altını çizen Uzun, "Bu şekilde şirketlerin zararı azalacağı için poliçe yapmaktan kaçmayacak" dedi.



YÜZDE 1 PAY ACENTELERE

Trafik sigortası fonundan yüzde 1'lik payın acentelere aktarılması ile ilgili çalışma da yapıldığının altını çizen Uzun, "Bu şekilde acentelerin hem zararı hafifleyecek hem de yapılacak çalışmayla daha modern hale gelmeleri sağlanacak" diye konuştu.



?HÂLÂ SİSTEMİNİ AÇMAYAN ŞİRKET VAR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek. Bu konuda sektörün önerilerini dikkate aldık ama bazı şirketler hâlâ sistemlerini açmıyor ve bizi başka tedbirlere yöneltiyorlar" dedi. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımla ilgili de konuşan Şimşek, katılımcılardan yüzde 52 gibi yüksek bir oranının sistemden ayrıldığını, sistemin dizaynını gözden geçirmek üzere çalışacaklarını söyledi.