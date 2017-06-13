THY uçağında doğan Kadiju bebek İstanbul'da

Henüz iki aylık Kadiju bebeği kucağında seven İlker Aycı, zaman zaman kız bebeğin ellerini öperek, makam odasında şu açıklamayı yaptı

"Kadiju bebeği bayram öncesinde teyzesiyle arkadaşlarımız Konakri'den bugün buraya getirdiler. Bu gece burada misafirimiz olacak. Yarın uçağımızla Lyon'a annesinin yanına gidecekler. Böylece bayram öncesi aileyi kavuşturmuş olacağız. Teyzesinin nezaretinde annesine götürüyoruz. Sonra teklifi iletecekler aileye. Kadiju bebeği ve ailesini İstanbul'a getirip Türkiye'de kalmalarını, bebeğin Türkiye'de eğitimini bizim desteğimizle yapmalarını sağlamak istiyoruz.İleride de inşallah havacı olur. THY'de çalışabilir, diye ona her türlü desteği sunacağız. Bizim uçağımızda doğan bebeğimiz inşallah bir gün uçaklarımızı uçuracak pilotlarımızdan birisi olur ya da THY'nin Konakri ya da Afrika müdiresi olur. Artık THY'deki görevinin ne olacağı eğitimi sonrası göreceğiz ama önemli olan Kadiju uçakta doğduktan sonra bizim bebeğimiz sayılır. Milli bebeğimizi bayram öncesi annesiyle kavuşturup bir güzelliğe imza atalım istiyoruz. Sonra da ailesinin kararına göre takip edeceğiz."

Aycı, iyi bir insan olarak yetişmesini istediği Kadiju bebeğe iyi dileklerini sundu. Aycı," En değerli yolcumuz. Ömrü uzun, bahtı açık olsun. İnşallah THYde çok güzel bir göreve gelir. İnşallah eğitimini tamamladıktan sonra ailesine, milletine, dünyaya, THY'ye hayırlı güzel bir insan ve iyi bir insan olarak yetişi. Bize düşen de yardım etmek. Bebeğimizi bırakmayacağız " dedi.