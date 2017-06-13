Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi hayranlıkla izliyor!

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş 100 bin seviyesine ulaşan Borsa İstanbul ile ilgili Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar;

TÜRKİYE'Yİ HAYRANLIKLA İZLİYORLAR

Küresel piyasalarda durgunluk, gelişmiş ülke ekonomilerinde krizler yaşanırken Türkiye'de rekorlar kırılıyor. Dünya piyasaları artık " Çılgın Türkler " dedikleri Türkiye ekonomilerini hayranlık içerisinde izliyorlar.

Tüm olumsuzluklara göğüs geren Türkiye mücadelesi, hedefi ve davasından vaz geçmediğini bugün tekrar dünyaya ispatlamış oldu. BIST 100'ün 100 bin puanı test etmesini asla küçümsememek gerek.

Cumhuriyet tarihinin ve hükümetin çok büyük bir başarısı olarak okumak gerekli. Türkiye'de borsanın 100 bin puana yükselmesi bu asil milletin dünyaya mesajıdır.

EKONOMİ SADECE RAKAMLARDAN OLUŞMUYOR

Eğer bir ülkede siyasi istikrar, hedef, başarı ve dava şuuru var ise o ülkenin başaramayacağı hiç bir şey yoktur.

Bugünün devincini yaşar iken geçmişin acısını içimizde hissediyoruz. 15 Temmuz gecesi şehit olan şerefli milletimizin mirasıdır bugünkü ekonomi.

ERDOĞAN'IN MİLLETE HEDİYESİDİR

Canı pahasına davasından, ülke sevdasından asla taviz vermeyen Cumhurbaşkanımızın milletine hediyesidir bugün.

Bugün bütün dünya ekonomi kanalları Türkiye'yi, çılgın Türkleri konuşuyor.

DOĞRU HAMLE ZİRVEYİ GETİRDİ

Anlayamadıkları şu: Nasıl olur da biz başarısız onlar başarılı olur ? Onlar sözde kredi derecelendirme kuruluşlarına parayla, yalan yanlış raporlar hazırlatırken Türkiye üreticinin, çiftçinin, emeklinin, çalışanın yanında olmaya devam etti.

Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam edecek.

DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ!

Şimdi sıra 102 bin ve 105 bin seviyelerinde. Ancak biz rehavete kapılmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kâr satışları gelecek, jeopolitik riskler artacak vs ama biz büyümeye devam edeceğiz.

Piyasalardaki bu iyimserlik kalıcı olmayabilir, ondan sebep döviz borcu olanlar biraz daha dikkatli olmalı. Dünyada patronlar gerçekleri görüyor, algı oyunlarına aldırmayan yabancı yatrımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor.

13 Haziran ekonomi bayramımız kutlu olsun...