Büyüme 2017’de yüzde 5’i geçer

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk çeyrekte yüzde 5'i bulan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, bundan sonraki çeyreklerin daha iyi olacağını ve yıl sonunda büyüme rakamının yüzde 5'i geçeceğini söyledi.



ÖNEMLİ BİR PERFORMANS

Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Yılmaz, yüzde 5'in beklenenin üstünde bir büyüme olduğunu belirterek, "Geçen yıl bir de darbe teşebbüsü yaşadığımızı, etkilerini de düşündüğümüzde önemli bir performans. Bunda hükümetin zamanında aldığı ekonomiyi canlandırmaya dönük kararların etkisi var" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti: "Geçmişte yapılan reformlar nedeniyle bünye sağlam. Zor dönemler yaşamamıza rağmen sağlam bünye ayakta kaldı. Hükümetin çok önemli kararları oldu. Kredi Garanti Fonu, KOBİ'lere faizsiz destekler, KDV, ÖTV ertelemeleri, çeşitli primlerin yıl sonuna ertelenmesi... İhracatta da ciddi performans görmüştük. İhracat 150 milyarı yl sonunda inşallah aşacak." Büyümenin her şeyin anahtarı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, önümüzdeki süreçte genç istihdamının büyük önem taşıdığını belirtti.