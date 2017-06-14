Dünyaya büyümede fark attık!

Türkiye ilk çeyrekteki yüzde 5'lik büyümesiyle dünyada öne çıktı. Ortalama büyüme AB'de yüzde 2.4, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.5, G7'de yüzde 1.8, OECD ülkelerinde yüzde 2 olurken, Türkiye verileriyle parmak ısırttı.

ERDOĞAN'IN HAMLELERİ CESARET VERİCİ OLACAK

Türk ekonomistlerin yanı sıra yabancı ekonomistler de, bu performansın sürdürüleceği görüşünde. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesinin ekonominin beklenenden daha hızlı iyileştiğinin kanıtı olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet, ekonomiyi uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme yoluna koyma yolunda çabalarını daha fazla yoğunlaştıracak. Bu yabancı yatırımcılar için de cesaret verici olacak" dedi.

ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom da Türkiye'nin tekrar daha yüksek büyüme rakamlarına doğru toparlanma gücünü gösterdiğini belirtti.