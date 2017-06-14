Elektrik dağıtımına 18 milyarlık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul'da elektrik dağıtım şirketleri ile yaptığı sektör toplantısının ardından sektör temsilcileri yatırımlara hız verme kararı alırken, 18 milyarlık yatırım tutarını kısa sürede hayata geçirmek üzere harekete geçti. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, önümüzdeki 5 yıl için öngörülen 18 milyar liralık yatırım hedefi için, "Yatırımı 4-5 seneye yayarak değil de 2-2.5 senelik bir periyotta tamamlamak gibi bir gayret ve organizasyon içerisindeyiz" dedi. Çeçen, bir grup gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda Bakan Albayrak'la yaptıkları sektör zirvesinin sonuçlarını değerlendirdi.



YÜZDE 80 HEDEFİ TUTTURULACAK

Çeçen, Bakan Albayrak'ın belirlediği yüzde 80 müşteri memnuniyeti hedefini yakalamayı planladıklarını belirterek, "Yatırım büyüklüklerini 2020'ye kadar devam ettirmeyi ve şebekemizin büyük bir bölümünü yenilemiş olmayı hedefliyoruz" dedi. Müşteri memnuniyetini artırmak için azami bir gayret gösterdiklerini anlatan Çeçen, "Memnuniyet seviyesinin en düşük olduğu bölgeler yoğun kaçak mücadelesi yapılan iller" şeklinde konuştu. Serhat Çeçen, 2019 yılı itibarıyla şebekede teknoloji yatırımlarının ağırlığının artmasını hedeflediklerini belirtti.



YATIRIM ARTTIKÇA KESİNTİLER AZALIYOR

Çeçen, Albayrak'ın "Önce vatandaş memnuniyeti" vizyonu doğrultusunda büyüttüğü hedefler kapsamında şebeke yatırımlarının birinci öncelik olarak ele alınacağını belirtti. Şebeke yatırımlarının müşteri memnuniyetini artıran en önemli unsur olduğunun altını çizen Çeçen, "Yatırımlar arttıkça kesintiler azalıyor. Tüketicilerin ihtiyaç duyduklarında şirketlere daha hızlı ve kolay ulaşması da bir diğer önemli hedef. Tüketiciler sadece çağrı merkezlerinden değil, internet sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden de elektrik dağıtım şirketlerine taleplerini aktarabilecek" dedi. Çeçen, dağıtım şirketleri olarak 2017'de 5 milyar lira yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.