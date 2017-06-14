İşte 100 bin puan sonrası borsada beklenenler

Bir kısım analistler 100 bin puanın ardından kar satışlarının hızla artabileceğini belirtirlerken bazı analistler de yükselişin 101 bin puanın üzerine çıkabileceği görüşünü savunuyor. Borsa İstanbul'un nasıl bir seyir izleyeceğini uzmanlara sorduk;

İŞTE O ANALİZLER:

Üzeyir Doğan - Gedik Yatırım Araştırma Müdürü

Aralık ayında 72 bin civarından başlayan yükselişin devamında BIST 100 bugün 100.000'i test etti. Yaşanan bu yükseliş ile BIST 100 endeksi çarpanlar bazında kendi tarihsel ortalamalarına yaklaştı. Bu yükselişten önce geçmiş 2 yıllık dönemde yaşanan iç sorunlar nedeniyle Borsa İstanbul yurtdışındaki emsallerinden önemli ölçüde negatif ayrıştığını hatırlamak gerekiyor. Son dönemdeki yükseliş ile bu fark azalmış olsa da BIST'in emsallerine kıyasla hala %20-25 oranında iskontolu seyrettiğini görüyoruz. BIST çarpanlar bazında her ne kadar kendi tarihsel ortalamalarına yaklaşmış olsa da bahsettiğimiz negatif ayrışma döneminde dünya genelinde çarpan ortalamalarının yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Bu nedenle BIST'in orta ve uzun vadede dünyadaki bu değişimden faydalanmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Bunun için öncelikle yurtdışı piyasalardaki pozitif trendlerin korunması gerektiği ve Türkiye'nin CDS primlerinin 200 altında kalıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede potansiyelin devam ettiğini düşünmemize karşın kısa vadede küresel etkilerle birlikte düzeltmelere açık olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye özelinde riskler azalmış olsa bile küresel piyasalarda henüz geneli etkisi altına almayan bir çok lokal risk faktörü oluştuğunu görüyoruz. Lokalde biriken bu riskler global bir düzeltme hareketi için zemin oluşturabilir. Bu nedenle son 6 ayda sağlanan yüksek gelir, yurtdışı piyasalarda başlayabilecek bir düzeltme hareketi gibi etkenleri göz önünde bulundurarak, mevcut ve yeni alınacak pozisyonlarda mutlaka bir stop loss (zarar kes) stratejisi belirlemek gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte trend dönüşü görülmeden aşağı yönlü pozisyon almanın da riskinin yüksek olduğu kanaatindeyiz.

Eda Önder Öztürk - Alan Yatırım Kıdemli Analisti

BIST 100 endeksi 2016 yılı Kasım ayından bu yana 74.000 seviyelerinden başlatmış olduğu yükseliş trendi paralelinde bugün 100.000 seviyesinin üzerini test ederek kendi tarihindeki zirve seviyesini test etti. Özellikle Avrupa'daki pozitif havadan gelen kuvvetle söz konusu yükselişleri teyit eden ve 100.000 seviyesini zemin edinen endeks için bundan sonra yükselişin devamı için global pozitif risk iştahının devam edip etmeyeceği belirleyici olacak. Son dönemde makro verilerimizdeki toparlanmadan da görüldüğü üzere Avrupa tarafındaki iyileşmeden pozitif etkilenmeye devam ediyoruz. Özellikle ihracat gelirlerimizin önemli bir kısmının euro ve girdi maliyetlerinin de dolar olması nedeniyle euronun dolar karşısında gösterdiği olumlu performans bir süre daha bizlere katkı sağlayacak gibi görünmekte. Bu sebeple yatırımcılarda psikolojik sebepler kaynaklı görülebilecek kar satışları için dikkatli olunmasında fayda olup, endekste yükselişler için bir miktar daha alan olduğu düşünmekteyiz.

Yurt içinde toparlanan sanayi üretimi, enflasyonda gerileme beklentisi gibi makro hikayelerle desteklenecek yükselişin; önümüzdeki Almanya seçimlerine kadar da Avrupa'daki pozitif risk iştahının etkisi ile birlikte endekste yeni hedef seviyeleri 105.000 bölgesine doğru revize edilebileceği görüşündeyiz. Ancak söz konusu yükseliş için yurt dışından gelecek desteğe ihtiyaç duyduğumuz tekrar belirtmekte fayda var.

Bununla birlikte endeksin çarpanlarına baktığımızda; BIST yılbaşına göre USD bazında %25 yükselmesine karşın mevcut durumda gelişen ülkelere göre %26,4 gibi yüksek iskonto oranı ile işlem görmektedir. Son 10 yıllık dönemi incelediğimizde BIST ortalamada gelişen ülkelere kıyasla %17,8 iskontolu işlem gördüğü ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple son dönemdeki yükselişe rağmen Borsa İstanbul'un %10 oranında daha yükseliş kaydetmesi durumunda son 10 yıllık dönemdeki ortalama iskonto oranı yakalayacağı görülmektedir.

Belgin Maviş - A1 Capital Araştırma Direktörü



2013 yılından bu yana endeksin zaman zaman satışlarla karşılaşsa da 100 bin hedef değeri göreceğine dair inancımızı hiç kaybetmedik .

Zaman içinde dünyada çok ciddi değişimler oldu. Seçimler, jeopolitik riskler, Fed'in parasal genişlemeden sıkılaşmaya geçişi.. .

Japonya ve AB'nin ise genişlemeci adımlarını artarak devam ettirmeleri. siyasi değişimler, seçimler ve hatta Brexit gibi süreçler piyasalarda çalkalanmalara neden olsa da Borsa İstanbul endeksini hedefinden çeviremedi. Ve hatta bu süreçlerde Türkiye kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği yatırım yapılabilir ülke notunu dahi kaybetti.

Ama o bile endeksi duraksatsa da satışlarla karşılaşsa da hedef değişmedi.

Dün açıklanan Türkiye büyüme verisinin beklentilerin üzerinde yüzde 5 gerçekleşmesi ve bu büyümede sanayinin başı çekmesi aynı zamanda ihracatta da gözle görülür artışlar endeksin aradığı morali sağladı.

Dolar kurunun 3.90'lı seviyelerden kademeli olarak 3.70-3.63 ve 3.55 seviyeleri sonrasıda 3.50 seviyesinin de altını görmesine rağmen 3.50-3.52 bandına çekilmesi de alınan makro tedbirlerin etkisiyle endekse destek verdi..

Endeksi 100 bine götüren bu yolda Kredi Garanti Fonu etkisiyle güçlenen makro ekonomik göstergelerin ilerleyen günlerde daha da etkisinin artabilme ihtimali… Aynı zaman da BES'den borsa fonlarına her ay düzenli katılan nakitlerde destek vermeye devam edecektir..

Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı sonrasında piyasada hareketler yeniden şekillenecek olsa da olası faiz artışının mevcut fiyatlara yansıdığını... Ancak sürpriz şekilde arış gerçekleştirmeme ihtimalinin ise göz ardı edildiğini düşünüyoruz.

Dolayısıyla Fed'in faiz artırmaması durumunda doların ve dolar endeksinin seyri BİST'e yöne verecektir.

Kar satışları bekliyoruz. Ve bu geri çekilmede endekste 98700-98300-97500 ve 97100 önemsediğimiz destekler olurken 96500 kuvvetli destek seviyemiz olmaya devam ediyor.

Fed öncesi bugun günün ikinci yarısında gelecek olan ABD Enflasyon verisinin de hem gelişmiş hem de gelişen ülkeler için önemli bir veri olduğunu düşünüyoruz. Büyüme ve istihdam konusunda başarılı olan FED enflasyon konusunda aynı başarıyı yakalayamadı. Özellikle Kişisel Giderler verisini yakın takip eden FED'in faiz adımı atmadan önce bu veriye son bir kez daha bakabileceği ve faiz adımı atmaması durumunda bunun bizim için şaşırtıcı olamayacağını da hatırlatalım.

BİST 100 endeksinde yeni hedefimiz 105 bin olurken bu konuda aceleci olamamak konusunda temkinliyiz. Önce geri çekilme ve soluklanma sonrasında haber akışına bağlı seyir bekliyoruz.

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