Öğretmene performans zammı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlere yönelik 'uzman' ve 'başöğretmen' gibi kariyer basamaklarına göre, yeni bir ödül sisteminin öngörüldüğü modelin hayata geçirilmesi için çeşitli alternatifler mercek altına alındı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Strateji Belgesi'nde yer alan öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin uygulamayla ilgili bilgiler aktardı. Aktekin, şöyle konuştu: "Farklı alternatifler üzerinde çalışılıyor. Diyelim ki bir öğretmenimiz, uzman veya başöğretmen oldu, bu unvanı ilgili performans kriterlerini koruduğu sürece devam ettirecek. Her yıl, öğretmenlerimizin performansına tekrar bakılacak. Kariyer sisteminin maddi yansımaları olacak. Ancak maddi yansımalar, Maliye'nin bütçe imkanları doğrultusunda belirlenecek."