Reyting şirketleri şimdi ne yapacak merak ediyorum?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu yıllarca haksız yere düşük tutan ve geçtiğimiz aylarda art arda yaptıkları indirimlerle tepki çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin kredi notuyla ilgili spekülasyonların, ülkemizin gerçek durumundan ziyade, siyasi saiklere bağlı olduğunu açıkça söylemiştim. Eğer büyüme oranı beklentilerin altında çıksaydı hemen kredi notunu düşürmek için harekete geçecek derecelendirme kuruluşlarının şimdi neredeyse yarı yarıya yüksek çıkan oran karşısında ne yapacaklarını merak ediyorum. Onu da göreceğiz" dedi. Son 14 yılda garçekleşen eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerini sayan Erdoğan, "Uyuyan, yan gelip yatan bir Türkiye yok. Çalışan, gayret eden ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma azminde olan bir Türkiye var" dedi.



SENİN KILAVUZUN KARGA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Senin bir defa kılavuzun karga. Kargaya da hakaret olmasın ama böyle bir durum var" dedi. Felaket tellallarının tüm çabalarına rağmen güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Erdoğan, "Yüzde 5'lik büyüme milliyetperver, vatansever halkımız için bir mutluluk vesilesi, aksi olanlar için de tam aksi" diye konuştu.



ONLARI DA YAKALAYACAĞIZ

Türkiye'nin yüzde 5'lik büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Aramızda çok fazla fark da yok. Onları da yakalayacağız. Daha iyi noktaya geleceğiz. Onu yakalayacak güç bizde var evvelallah. Ekonomistlerin ve IMF gibi kuruluşların yüzde 3-4 arasında bekledikleri büyümenin yüzde 5 olarak gerçekleşmesi geleceğimize olan güvenimizi daha da artırmıştır."



İSTEDİĞİNİZ KADAR RAHATSIZ OLUN

Savunma sanayisinde geçmişte yüzde 80 dışa bağımlı olunduğunu anlatan Erdoğan, "Şimdi kendi gemisini, silahını, füzesini, tankını, helikopterini yapan, bununla yetinmeyip ürettiklerini yurtdışına ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Ama ana muhalefet bundan rahatsız, onu da söyleyeyim size. Savunma sanayisinde sen kalkacaksın, kendi silahlarını üreteceksin, bir de bunun ihracına başlayacaksın. İstediğiniz kadar rahatsız olun" diye konuştu.