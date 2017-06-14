Toplam kredi stoğu 1,9 trilyon lirayı aştı

TBB Risk Merkezi aylık bülteninin nisan sayısı yayımlandı. Buna göre üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Nisan dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 trilyon 972 milyar TL olarak kaydedildi. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,4 seviyesinde artış gerçekleşti.

Nakit kredi stoğunun 1 trilyon 878 milyar TL'lik bölümü bankalara, 42 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 28 milyar TL'si finansman şirketlerine ve 25 milyar TL'si faktoring şirketlerine kullandırıldı.

Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar, 2017 nisan itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 72 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 3,5 ile aynı düzeyde kaldı.

2017 Nisan döneminde tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı finansman şirketlerinde yüzde 3,1, bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 5,9 ve finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

- KURUMSAL KREDİLERİN TOPLAM HACMİ 1 TRİLYON 495 MİLYAR TL OLDU

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler 2017 Nisan dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 trilyon 495 milyar TL olarak kaydedildi.

İmalat sanayi yüzde 25 ile kurumsal krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 18,9 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 11,6 ile inşaat sektörü takip etti.

Aynı dönemde tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör, yüzde 4,7 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Tasfiye olunacak alacaklar tutarının 2017 Nisan döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 46 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü olarak gerçekleşti.

- Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 477 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Nisan dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 477 milyar TL oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19 ile konut kredilerinde gerçekleşti.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,7'sini konut kredileri, yüzde 17,5'ini kredi kartları, yüzde 6,4'ünü taşıt kredileri ve yüzde 37,5'ini tüketici kredileri oluşturdu.

Bireysel nitelikli kredilerde tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 9 artarak 22 milyar TL oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,4 seviyesine geriledi.

- ORTALAMA KREDİ MİKTARI İSE 16,7 BİN TL

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı müşterilerinin (takipteki krediler hariç) sayısı 28,7 milyon oldu.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon artarak 28,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,7 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam içindeki payı yüzde 24,2 oldu.

Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Nisan dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2017 Nisan dönemi itibarıyla İstanbul'da 165 milyar TL, Ankara'da 47 milyar TL ve İzmir'de 31 milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 37,8 ile son 12 ayda bireysel kredi (kredi kartı dahil) kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin olarak kaydedildi.