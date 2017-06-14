Türkiye Katar'ın ihtiyaçlarını karşıladı

Zeybekci, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime Nyamitwe ile iki ülke arasında tamamlanan Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşmasının (YKTK) Bakanlıktaki imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE KATAR'IN İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Katar ile ilgili görüşmelere ilişkin de Zeybekci, şunları kaydetti:

"Millet olarak şöyle bir özelliğimiz var, bu tarihimizde binlerce yıldır gösterdiğimiz bir özelliğimiz. Haksıza haklıya bakmadan önce bazı alanlardaki zayıfa doğrudan sahip çıkarız, sonra bakarız. Bunu aile içi bir tartışma olarak görüyoruz. Kardeşler arasındaki bir tartışma olarak görüyor ve bu aileye kendimizi de koyuyoruz. Ramazanda Katar'a böyle bir yaptırım uygulanmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Katar'ın ihtiyaçları anlamında elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. İlk defa söyleyeyim, bunlar oldu zaten, bugüne kadar çok üst düzeyde bir performansla Katarlı kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılandı. Biz bunu yaparken de kol kırılır yen içinde, aile arasındaki bir durum olarak görüyoruz. Bu yaptıklarımız kardeşlerimizin yanında olmak olarak şeklinde adlandırılabilir. Bunlar da Katarlı şirketlerin Türkiye'den alımları şeklinde. Bunları biz organize ediyoruz, gereğini yapıyor, lojistiğini, oraya ulaşmasını sağlıyoruz."

ÇAVUŞOĞLU İLE GİDECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade eden Zeybekci, "Bu geceyi orada kabuller ve çalışma programı ile geçireceğiz. En kısa sürede döneceğiz." diye konuştu.