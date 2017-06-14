Ve borsa 100 bin

Altı aydan bu yana kesintisiz yükselişini sürdürerek dünyanın en fazla değer kazanan piyasası olan Borsa İstanbul'da endeks dün tarihi bir dönemece girdi. Yılbaşından beri yüzde 28'lik yükselişle getiride dünya lideri olan Borsa İstanbul'da endeks 100 bin seviyesini gördü. Beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyüme rakamının desteğinin de eklenmesiyle birlikte pozitif ayrışmaya devam eden Türkiye, ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdüren yabancı yatırımcıların alımlarıyla, borsasıyla da dünyaya fark attı. Yıla 78 bin puandan başlayan BIST-100 Endeksi, ocak ayından bu yana kesintisiz şekilde yükseldi. Endeks hem TL hem de dolar bazında yüzde 28 artarken, yüzde 17 prim yapan gelişmekte olan ülke borsaları endeksinin üzerinde performans gösterdi.
750 MİLYARLIK BORSA
Yabancı yatırımcıların bu yıl 2.2 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdiği borsada endeks 1 Aralık 2016'dan bu yana yüzde 37.9, 3 Mart 2014'ten bu yana ise yüzde 64 prim yaptı. Şirketlerin 1 Aralık 2016'da 538 milyar lira olan toplam piyasa değeri dün itibarıyla 750 milyar liraya ulaştı.
2008 SONRASI AYRIŞTI
Borsa, küresel krizin yaşandığı 2008'den bu yana 5 kata yakın prim yaparak, söz konusu dönemde dünyanın en fazla yükselen beşinci, Avrupa'nın ise birinci piyasası oldu. Küresel kriz döneminde yüzde 62'lik kayıpla 21 Kasım 2008'de 21 bin 965 puana inen endeks, çok büyük saldırıların yaşandığı o tarihten bu yana parmak ısırtan bir performans sergiledi. Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir büyüme kompozisyonu ile birlikte tekrar yüzde 5'lik patikaya geri dönmesi borsayı yeni zirvelere taşıyabilir. Kısa vadede hedefin 106 bin seviyesi olduğu belirtiliyor.
ENDEKSTEN İKİ SIFIR ATILACAK
1997'de
endeks 97 bin 600 puan iken iki sıfır atılan Borsa İstanbul'da, tarih yine tekerrür edecek. Endeks 20 yıl sonra tekrar 100 bini görürken, Borsa İstanbul Yönetimi, iki sıfır atılması için teknik çalışmalara başladı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, geçtiğimiz 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, endeksin 100 bini geçmesinin ardından iki sıfır atılmasına yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.
16 NİSAN ALGIYI POZİTİFE ÇEVİRDİ
Yılbaşından bu yana 2.2 milyar dolar net yabancı girişi olduğunu belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Temmuzda 70 binlerde dip yapan endeks, o tarihten sonra ralli içerisinde. Merkez Bankası, artık daha fazla güven veriyor. Son dönemde sıkı para politikası duruşu ve fonlama maliyetlerindeki artış piyasaya güveni artırdı. TL'nin arbitraj ve carry trade imkânı sunması kurda stabilleşmeyi getirdi ve öngörülebilirliği artırdı. 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından da ülkenin 2019'a kadar seçimlerden kurtulması, yabancı yatırımcı algısını pozitife çevirdi. Gelişen ülkelere fon akımı arttı ve Türkiye burada başı çeken ülkelerden" değerlendirmesinde bulundu.